☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Викинг
0:0
Первый тайм: 18'
Будё-Глимт
0'
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Свеннсен Сандер

Ход матча

14'
Свеннсен Сандер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Будё-Глимт
2.75
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4.05
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2.40
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Все Коэффициенты
12
Ли
Магнус
Рагланд
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Стенснесс
Джанни
18
Бьёрсхоль
Сондре
23
Урбанчич
Йошт
8
Белл
Джо
13
Финнделл
Хампус
21
Танген
Харальд
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
29
Свеннсен
Сандер
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
26
Эвьен
Хэкон
27
Сёрли
Сондре
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
Викинг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Будё-Глимт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

33.3%
4.2%
62.5%
8 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:2
Э
5:1
К
5:3
ТМК
0:1
Э
5:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
2:3
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

2
1.62

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.54
1.82

Среднее время на гол

35
49

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

2.29
1.71

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

39
52

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 7 (4) 0.39
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.22
Свеннсен Сандер 4 0.22
Кристиансен Петер 2 0.11
Танген Харальд 2 0.11
Simen Kvia-Egeskog 2 0.11
Бьёрсхоль Сондре 2 0.11
Эукленн Сондре 2 0.11
Edvin Austboe 1 0.06
Д'Агостино Николас 1 0.06
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.42
Берг Патрик 6 0.32
Хог Каспер Ваарст 6 0.32
Салтнес Ульрик 4 0.21
Зугеля Нино 3 0.16
Хёуге Йенс 3 0.16
Эвьен Хэкон 2 0.11
Миккельсен Эугуст 2 0.11
Бьоркан Фредерик 2 0.11
Гундерсен Йостейн 1 0.05
Сьоволд Фредрик 1 0.05
Фет Сондре 1 0.05
Хельмерсен Андреас 1 0.05
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
2
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
22
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

13
22
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

28
40
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
4%
4
10%
1-15
5
18%
3
8%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
6
21%
9
23%
46-60
6
21%
11
28%
61-75
8
29%
7
18%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2

Результаты матчей

Викинг
Будё-Глимт

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Викинг
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
4
2
7
2.5
4
5
1
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
5
4
3
5
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
17
1
9
8
1.5
10
8
5
12
2.5
7
11
1
16
3.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 19 12 5 2 41 - 16 41
2.
Викинг
 0:0 18 9 6 3 30 - 20 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Русенборг
 16 6 3 7 23 - 29 21
8.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
11.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Хёугесунн
 17 5 2 10 18 - 27 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 0:0 10 6 3 1 16 - 9 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 10 6 2 2 19 - 8 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
6.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
7.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 0:0 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Будё-Глимт
2.75
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4.05
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2.40
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