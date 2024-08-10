Тур: 18. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
1:1
Конец матча
0'
14' Undefined phrase: football_event_Свеннсен Сандер
32' Желтая карточкаФиннделл Хампус
33' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
0:0
37' Не забитый пенальтиТрипич Златко
0:1
58' ГолЭвьен Хэкон
1:1
89' ГолEdvin Austboe
90'+5
Ход матча
14'
32'
33'
37'
0:0
58'
0:1
61'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
441 Количество передач 555
-
44 Владение мячом, % 56
8
Белл
Джо
19
Фет
Сондре
26
Эвьен
Хэкон
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Будё-Глимт
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
33.3%
4.2%
62.5%
8 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
2
1.62
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
2.54
1.82
Среднее время на гол
35
49
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
2.29
1.71
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
39
52
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.39
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.22
|Свеннсен Сандер
|4
|0.22
|Кристиансен Петер
|2
|0.11
|Танген Харальд
|2
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.11
|Edvin Austboe
|2
|0.11
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.11
|Эукленн Сондре
|2
|0.11
|Д'Агостино Николас
|1
|0.06
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.42
|Берг Патрик
|6
|0.32
|Хог Каспер Ваарст
|6
|0.32
|Салтнес Ульрик
|4
|0.21
|Эвьен Хэкон
|3
|0.16
|Зугеля Нино
|3
|0.16
|Хёуге Йенс
|3
|0.16
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.11
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.05
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.05
|Фет Сондре
|1
|0.05
|Хельмерсен Андреас
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Эвьен Хэкон
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
3
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
13
22
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
7
37%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
13
22
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
29
41
8 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
1
3%
4
10%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
6
21%
10
24%
46-60
6
21%
11
27%
61-75
9
31%
7
17%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
5
22%
4
22%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2
Результаты матчей
Викинг
Будё-Глимт
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Викинг
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
54
28
45
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
53
55
35
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
181
99
109
513
712
117
514
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3