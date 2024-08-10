☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5500
Вестерло
4:3
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
5' Гол
Родригес Кевин
1:1
14' Гол
Хасполат Догукан
2:1
17' Гол
Авокойа Мебуде Адерире
3:1
32' Гол
Сайяд Аллахьяр
39' Желтая карточка
Халаили Анан
45' Желтая карточка
Лейсен Федде
48' Желтая карточка
Сайяд Аллахьяр
4:1
54' Гол
Рейнолдс Брайан
58' Желтая карточка
Tuur Rommens
4:2
70' Гол
Родригес Кевин
75' Желтая карточка
Хасполат Догукан
87' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
4:3
90' Гол
Макаллистер Кевин
90' Желтая карточка
Матида Коки
90'+9
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
8
Мадсен
Николас
7
Сайяд
Аллахьяр
76
Стассин
Лукас
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
25
Халаили
Анан
13
Родригес
Кевин
II
77
Фусейни
Мохаммед
II
Вестерло
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПДА
4:2
ПДА
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
1:4
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
3:1
ПДБВЭ
0:3
К
0:0
ПДБПЭ
0:2
ПДБПЭ
1:2
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
2:0
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
1:1
ПДБ
0:1
ПДБ
0:3
ПДБ
3:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Среднее время на гол

76
108

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.17
2.09

Среднее время на гол

77
43

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
62

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 2 0.67
Сайяд Аллахьяр 2 0.67
Хасполат Догукан 1 0.33
Рейнолдс Брайан 1 0.33
Авокойа Мебуде Адерире 1 0.33
Фриган Матия 1 0.33
Алькосер Хосимар 1 0.33
Luka Vuskovic 1 0.33
Мадсен Николас 1 (1) 0.33
Сидорчук Сергей 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.67
Родригес Кевин II 2 0.67
Пуэртас Кэмерон 1 0.33
Эккерт Айенса Деннис 1 0.33
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Фусейни Мохаммед II 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасполат Догукан 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Нойштедтер Роман 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Фриган Матия 1 0
Tuur Rommens 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейсен Федде 2 0
Халаили Анан 2 0
Макаллистер Кевин 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0
Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1

Результаты матчей

Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Дендер Берте Мохамед 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 2
Юнион Сент-Жиллуаз Родригес Кевин II 2
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
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