Тур: 3. Стадион: Хет Куипие. Зрители: 5500
4:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолРодригес Кевин
1:1
14' ГолХасполат Догукан
2:1
17' ГолАвокойа Мебуде Адерире
3:1
32' ГолСайяд Аллахьяр
39' Желтая карточкаХалаили Анан
45' Желтая карточкаЛейсен Федде
48' Желтая карточкаСайяд Аллахьяр
4:1
54' ГолРейнолдс Брайан
58' Желтая карточкаTuur Rommens
4:2
70' ГолРодригес Кевин
75' Желтая карточкаХасполат Догукан
87' Желтая карточкаНойштедтер Роман
4:3
90' ГолМакаллистер Кевин
90' Желтая карточкаМатида Коки
90'+9
Ход матча
5'
14'
1:1
17'
32'
3:1
39'
45'
48'
54'
58'
70'
4:2
75'
87'
90'
4:3
90'
25
Tuur
Rommens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.83
Среднее время на гол
76
108
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.17
2.09
Среднее время на гол
77
43
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
62
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|2
|0.67
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.67
|Хасполат Догукан
|1
|0.33
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.33
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0.33
|Фриган Матия
|1
|0.33
|Алькосер Хосимар
|1
|0.33
|Luka Vuskovic
|1
|0.33
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.33
|Сидорчук Сергей
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.67
|Родригес Кевин II
|2
|0.67
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.33
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.33
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Фусейни Мохаммед II
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейсен Федде
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0
Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Результаты матчей
Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|2
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Родригес Кевин II
|2
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2
|Дендер
|Joedrick Pupe
|2
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|2