☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Линдхут Аллард
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
8' Гол
Ламмерс Сэм
1:1
28' Гол
Сано Кадаи
1:2
54' Гол
Ван Хоренбек Алек
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Ламмерс Сэм
(Лтайеф Сайфалла)
28'
Сано Кадаи
(Ван Рой Барт)
1:1
33'
 
Салах-Эддин Анасс
Регер Юри
54'
1:2
Ван Хоренбек Алек
(Кюйперс Бас)
61'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Лтайеф Сайфалла
61'
 
Ван Берген Митчелл
Стейн Сем
72'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Даан Ротс
72'
 
Эйтинг Карел
Влап Михел
72'
Ларсен Ларс Олден
Basar Onal
 
83'
Argyris Darelas
Гонсалес Роберто
 
84'
Хансен Сонтье
Нюйтинк Брэм
 
84'
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
 
88'
 
Месбахи Жюльен
Ламмерс Сэм

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 499 Количество передач 500
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
7
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
25
Уаисса
Сами
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
38
Макс
Брюнс
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Кюйперс
Бас
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
10
Ламмерс
Сэм
30
Лтайеф
Сайфалла
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Твенте

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.25
1.92

Среднее время на гол

40
46

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

2.04
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сано Кадаи 1 1
Ван Рой Барт 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 1
Ван Хоренбек Алек 1 1
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Результаты матчей

НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2
Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Твенте

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1:5 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 5:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Руфс Робин из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Кюйперс Бас из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Сано Кадаи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Пропер Дирк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Ван Рой Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Кюйперс Бас из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Пропер Дирк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
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