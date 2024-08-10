Тур: 1. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Линдхут Аллард
1:2
Конец матча
Ход матча
8'
0:1
28'
1:1
54'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 6
-
499 Количество передач 500
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
23
Сано
Кадаи
25
Уаисса
Сами
38
Макс
Брюнс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Твенте
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.25
1.92
Среднее время на гол
40
46
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
2.04
1.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сано Кадаи
|1
|1
|Ван Рой Барт
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|1
|1
|Ван Хоренбек Алек
|1
|1
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2
Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Твенте
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:5
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|5:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|1
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|1
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1
|АЗ Алкмаар
|Деккер Максим
|1
|НАК Бреда
|Берг Ян
|1