Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Стейн Сем не смог попасть в створ ударом издали

50' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Уаисса Сами

49' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

47' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Макс Брюнс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Твенте

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Оооо... вот это был удар! Кюйперс Бас должен был забить с этой позиции.

40' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кюйперс Бас и попал в каркас ворот!

40' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ван Хоренбек Алек и попал в каркас ворот!

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Матч остановлен

36' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

34' Сано Кадаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Матч возобновлен

31' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Твенте

26' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

23' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Матч возобновлен

22' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Команда Твенте довольна результатом к этому моменту.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гонсалес Роберто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Вердонк Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

14' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

12' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

12' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Пропер Дирк наказан за толчок Матиас Кьело

8' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с правой ноги!

8' Лтайеф Сайфалла создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

2' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля