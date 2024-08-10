☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ивердон
2:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
5' Гол
Оморуйи Кевин
1:1
9' Гол
Ганвула Сильвер
1:2
49' Гол в свои ворота
Сеспедес Борис
61' Красная карточка
Али Мохамед
64' Желтая карточка
Какури Дион
2:2
79' Гол
Сотье Антони
86' Желтая карточка
Лаупер Сандро
90' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90'+7

Ход матча

5'
Оморуйи Кевин
(Какури Дион)
1:0
9'
1:1
Ганвула Сильвер
(Блюм Левин)
49'
1:2
Сеспедес Борис
61'
 
Али Мохамед
63'
 
Зукру Танги
Колли Эбрима
64'
Какури Дион
 
67'
Гонзалез Франко
Какури Дион
 
76'
 
Малес Дариан
Элиа Мешак
76'
 
Монтейро Джоэл
Угринич Филип
76'
Сотье Антони
Каменович Димитрие
 
79'
Сотье Антони
2:2
81'
Ahmedin Avdic
Jesse Hautier
 
81'
Силла Фоде
Jason Gnakpa
 
86'
 
Лаупер Сандро
90'
 
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
90'
 
Перссон Ноа
Хаджам Жауэн
90'
Сеспедес Борис
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 328 Количество передач 309
  • 51 Владение мячом, % 49
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
24
Jason
Gnakpa
9
Аке
Марли
70
Какури
Дион
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
20
Jesse
Hautier
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
11
Колли
Эбрима
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
Ивердон
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Янг Бойз

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
5:1
С
2:2
ТМК
1:0
ТМК
0:5
К
1:3
ТМС
1:0
ТМС
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотье Антони 1 0.25
William Le Pogam 1 0.25
Оморуйи Кевин 1 0.25
Сеспедес Борис 1 (1) 0.25
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 3 0.6
Иттен Седрик 1 0.2
Блюм Левин 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Anel Husic 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 3 0
Тижани Мохамед 1 1
Сотье Антони 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Каменович Димитрие 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Али Мохамед 0 1
Иттен Седрик 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Малес Дариан 1 0
Зукру Танги 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1
Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2

Результаты матчей

Ивердон
Янг Бойз

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Цюрих
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Сеспедес Борис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Блюм Левин сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
    • 5'
      Какури Дион сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 2:2 Янг Бойз онлайн

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