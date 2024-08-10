Тур: 3. Стадион: Лото-парк.
0'
26' Желтая карточкаШимич Ян-Карло
1:0
36' ГолДольберг Каспер
39' Желтая карточкаСарделла Киллиан
1:1
44' ГолМертенс Матье
51' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
62' Желтая карточкаМендиль Хамза
87' Желтая карточкаВаскес Луис
90'+5
Ход матча
26'
36'
39'
44'
1:1
51'
62'
87'
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
77
Влитинк
Тибо
15
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Андерлехт
АХ Лёвен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.63
1.38
Среднее время на гол
144
65
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|1
|0.33
|Дольберг Каспер
|1
|0.33
|Ашимеру Маджид
|1
|0.33
|Версхарен Яри
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|1
|0.33
|Влитинк Тибо
|1
|0.33
|Мазиз Юссеф
|1
|0.33
|Торстейнссон Йон
|1
|0.33
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4
Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
Результаты матчей
Андерлехт
АХ Лёвен
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|2
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Родригес Кевин II
|2
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2
|Дендер
|Joedrick Pupe
|2
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|2