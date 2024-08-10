☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Андерлехт
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
26' Желтая карточка
Шимич Ян-Карло
1:0
36' Гол
Дольберг Каспер
39' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
1:1
44' Гол
Мертенс Матье
51' Желтая карточка
Баликвиша Вильям
62' Желтая карточка
Мендиль Хамза
87' Желтая карточка
Васкес Луис
90'+5
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
17
Леони
Тео
5
Н'Диайе
Мусса
18
Ашимеру
Маджид
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
10
Версхарен
Яри
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
30
Акимото
Такахиро
77
Влитинк
Тибо
20
Мендиль
Хамза
4
Верстрате
Биргер
8
Шрейверс
Сьебе
33
Мертенс
Матье
21
Баликвиша
Вильям
15
Н'Дри
Конан
Андерлехт
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
АХ Лёвен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.63
1.38

Среднее время на гол

144
65

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 1 0.33
Дольберг Каспер 1 0.33
Ашимеру Маджид 1 0.33
Версхарен Яри 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 1 0.33
Влитинк Тибо 1 0.33
Мазиз Юссеф 1 0.33
Торстейнссон Йон 1 0.33
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарделла Киллиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акимото Такахиро 2 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1
Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4
Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2

Результаты матчей

Андерлехт
АХ Лёвен

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Дендер Берте Мохамед 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 2
Юнион Сент-Жиллуаз Родригес Кевин II 2
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Шрейверс Сьебе сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
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