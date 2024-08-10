Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!

79' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бенитес Вальтер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

77' Г О О О О Л - Ван дер Венне Рихард забивает ударом с правой ноги!

76' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Завада Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тильман Малик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

72' Боскальи Оливье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

68' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хорошую попытку сделал Оппегорд Фредрик . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Маргарет Рихонелл из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Валвейк

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Эйджма Рошон получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Ван Эйджма Рошон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет ПСВ

57' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет ПСВ

55' Клеонизе Денильо не смог попасть в створ ударом издали

54' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

54' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тильман Малик бьет со штрафного в створ, но Джерон Хоувен держит все под контролем

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Оооо... вот это был удар! Тильман Малик должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Удар от ворот произведет Валвейк