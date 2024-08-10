☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПСВ
5:1
Второй тайм: 90+'
Валвейк
0'
1:0
9' Гол
Бакайоко Жоан
11' Undefined phrase: football_event_
Тильман Малик
2:0
28' Гол
Схаутен Йерди
3:0
37' Гол
Тильман Малик
4:0
72' Гол
Лосано Ирвинг
4:1
77' Гол
Ван дер Венне Рихард
5:1
79' Гол
Лосано Ирвинг

Ход матча

9'
Бакайоко Жоан
(Веерман Йоэй)
1:0
11'
Тильман Малик
 
28'
Схаутен Йерди
(Де Йонг Люк)
2:0
37'
Тильман Малик
(Веерман Йоэй)
3:0
61'
 
Вайдманн Дауда
Локеза Крис
61'
 
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
69'
Тезе Джордан
Ледесма Ричард
 
69'
Лосано Ирвинг
Ланг Ноа
 
70'
Тиль Гус
Веерман Йоэй
 
70'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
72'
Лосано Ирвинг
(Боскальи Оливье)
4:0
77'
4:1
Ван дер Венне Рихард
78'
 
Кастильо Хуан
Мейерс Арон
78'
 
Нимейер Рёвен
Ван дер Венне Рихард
79'
Лосано Ирвинг
(Тиль Гус)
5:1
85'
Дамс Маттео
Боскальи Оливье
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 401 Количество передач 107
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Валвейк
1.11
Реклама, pari.ru
9.60
Реклама, ligastavok.ru
33.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
35
Оппегорд
Фредрик
7
Тильман
Малик
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
23
Ван
дер
Венне
Рихард
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
9
Завада
Оскар
14
Локеза
Крис
ПСВ
4-3-3
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Валвейк

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:4
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

2.22
2.3

Среднее время на гол

40
39

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.58
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
58

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 2 2
Схаутен Йерди 1 1
Тильман Малик 1 1
Бакайоко Жоан 1 1
Веерман Йоэй 0 0
Де Йонг Люк 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Тиль Гус 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1
ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3
ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1:5 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 5:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • 89'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Тильман Малик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 87'
    Рикардо Пепи нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.
  • 87'
    Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 87'
    Кастильо Хуан II ослабляет давление, выбив мяч.
  • 86'
    Тиль Гус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 86'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 86'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: ПСВ: 79%, Валвейк: 21%.
    • 48'
      Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 48'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 47'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 47'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      Ледесма Ричард из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 80%, Валвейк: 20%.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ланг Ноа из команды ПСВ в офсайде
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Оппегорд Фредрик из команды ПСВ в офсайде
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 41'
      Ван Эйджма Рошон из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Валвейк: 22%.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      Безумный фол. Завада Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Оппегорд Фредрик
    • 38'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Отличная индивидуальная работа от Тильман Малик, гол забит с изяществом.
    • 37'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 81%, Валвейк: 19%.
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      Оппегорд Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 33'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      Ван Эйджма Рошон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 81%, Валвейк: 19%.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Схаутен Йерди забивает с правой ноги!
    • 28'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Ван Эйджма Рошон из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Леливелд Юлиан из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Ван дер Венне Рихард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 80%, Валвейк: 20%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Венне Рихард из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Бенитес Вальтер
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Ван ден Бёйс Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 21'
      Схаутен Йерди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Валвейк: 23%.
    • 20'
      Ван дер Венне Рихард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Ван Эйджма Рошон успешно блокирует удар.
    • 18'
      Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Завада Оскар из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 17'
      Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Валвейк: 26%.
    • 15'
      Завада Оскар нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 14'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
    • 14'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 11'
      Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Тильман Малик отличился.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Ланг Ноа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Валвейк: 25%.
    • 9'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Бакайоко Жоан забивает с левой ноги!
    • 9'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Ланг Ноа
    • 8'
      Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Ледесма Ричард успешно блокирует удар.
    • 8'
      Ван дер Венне Рихард нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 6'
      Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 6'
      Ван Эйджма Рошон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Хауэн Йерун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Валвейк: 27%.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 3'
      Укили Яссин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 2'
      Тильман Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Валвейк начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Валвейк
    1.11
    Реклама, pari.ru
    9.60
    Реклама, ligastavok.ru
    33.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ 5:1 Валвейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Валвейк
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный