0'
1:0
9' ГолБакайоко Жоан
11' Undefined phrase: football_event_Тильман Малик
2:0
28' ГолСхаутен Йерди
3:0
37' ГолТильман Малик
4:0
72' ГолЛосано Ирвинг
4:1
77' ГолВан дер Венне Рихард
5:1
79' ГолЛосано Ирвинг
Ход матча
9'
1:0
11'
28'
2:0
37'
3:0
70'
72'
4:0
77'
79'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
401 Количество передач 107
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
28 Лэнд ТайгоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Локеза КрисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
ПСВ
Валвейк
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
2.22
2.3
Среднее время на гол
40
39
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.58
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
58
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|2
|2
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Тильман Малик
|1
|1
|Бакайоко Жоан
|1
|1
|Веерман Йоэй
|0
|0
|Де Йонг Люк
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Тиль Гус
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1
ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3
ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:5
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|5:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|1
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|1
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1
|АЗ Алкмаар
|Деккер Максим
|1
|НАК Бреда
|Берг Ян
|1