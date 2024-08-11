Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

87' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Giandro Sambo выиграл воздушное противоборство у Джевенсио ван дер Куст.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

86' Де Гузман Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

85' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

84' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

82' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хорошую попытку сделал Тальвитие Юхо . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

76' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Бриан Лимбомбе не смог попасть в створ ударом издали

71' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Тактическая замена. Леуритсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Хераклес

65' Матч возобновлен

64' Щило Занд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Хераклес

57' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Хераклес

53' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

51' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Щило Занд пробил со штрафного прямо в стенку

50' Матч возобновлен

48' Метиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.