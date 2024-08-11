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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 9722 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Спарта Роттердам
0:0
Конец матча
Хераклес
0'
39' Желтая карточка
Shiloh Zand
45' Желтая карточка
Метиньо
90'+7

Ход матча

25'
 
Виекхофф Яннес
Милани Лоренцо
39'
 
Shiloh Zand
45'
Метиньо
 
55'
Де Гузман Джонатан
Метиньо
 
65'
 
Шеперман Сэм
Shiloh Zand
70'
Мейссен Рик
Эрдхёйзен Майк
 
70'
Негли Камиель
Мито Сюнсукэ
 
70'
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
 
81'
Китолано Джошуа
Версейрен Арно
 
83'
 
Giandro Sambo
Тальвитие Юхо
83'
 
Брюнс Томас
Ван Кам Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 534 Количество передач 249
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Кинтеро
Тео
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Сюнсукэ
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
22
Милани
Лоренцо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
23
Тальвитие
Юхо
10
Shiloh
Zand
7
Лимбомбе
Брайан
8
Энгельс
Марио
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Хераклес

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
ТМК
1:0
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:5
Э
3:2
Э
3:1
К
0:3
Э
2:2
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
1.45

Среднее время на гол

73
61

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.22

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
66

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метиньо 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shiloh Zand 1 0

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4
Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8 Эксельсиор '20 - Спарта Роттердам 0:6 Йонг Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:6 ГВВВ Венендал - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2
Хераклес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • 95'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 68%, Хераклес: 32%.
  • 94'
    Негли Камиель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9722 болельщиков
  • 94'
    Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Шарль-Андреас Брим наказан за толчок Брайан Де Керсмакер
  • 92'
    Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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