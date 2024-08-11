☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Генк
0:0
Первый тайм: 12'
Брюгге
0'
Прогнозы 1
Генк 0% (0)
X 100% (1)
Брюгге 0% (0)
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Генк
Ничья
Брюгге
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
18
Кайембе
Йорис
27
Нкуба
Кен
24
Заттльбергер
Николас
17
Грошовски
Патрик
44
Конголо
Хосуэ
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
90
Баа
Кристофер
22
Миньоле
Симон
41
Сике
Уго
44
Мехеле
Брэндон
4
Ордоньес
Хоэль
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
32
Нуса
Антонио
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
19
Нильссон
Хокан
Генк
3-4-3
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Брюгге

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
69.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 24 победы

56 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
20 побед 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

26.8%
50%
23.2%
15 побед 28 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.86
1.46

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

108
82

Голов в среднем за матч

1.93
1.46

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
25
Больше 45%
Меньше 55%
31
13
Больше 23%
Меньше 77%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 1 0.33
Сор Коллинс 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейс Хоакин 1 0.33

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Сике Уго 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2
Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0
Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0

Результаты матчей

Генк
Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Генк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Брюгге
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Генк
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Генк
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Дендер Берте Мохамед 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 2
Юнион Сент-Жиллуаз Родригес Кевин II 2
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Весь список
Где смотреть матч Генк 0:0 Брюгге онлайн

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Прогнозы на матч Генк 0:0 Брюгге

Исход игры
Генк
0% (0)
Ничья
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Брюгге
0% (0)
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