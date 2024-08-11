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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Раннерс
0:0
Первый тайм: 34'
Силькеборг
0'
28' Желтая карточка
Ганшаш Педру

Ход матча

28'
 
Ганшаш Педру

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Силькеборг
4.05
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3.65
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
30
Mike
Themsen
1
Ларсен
Николай
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
22
Пюндт
Андреас
41
Nikolai
Jacobsen
7
Оразов
Рамазан
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Раннерс
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

37 матчей

45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

56
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.25
Туре Мохамед 1 0.25
Tammer Bany Odeh 1 0.25
Данхо Флориан 1 0.25
Лауэнборг Фредерик 1 0.25
Энггаард Мэдс 1 0.25
Кэмпбелл Норман 1 0.25
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сонне Оливер 1 0.25
Бакиз Юнес 1 0.25
Маттссон Пелле 1 0.25
Редин Понтус 1 0.25
Пюндт Андреас 1 0.25
Клинг Андерс 0 0
Бринк Марк 0 0
Адамсен Тонни 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3
Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1

Результаты матчей

Раннерс
Силькеборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Раннерс
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Силькеборг
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
11.
Люнгбю
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Силькеборг
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Раннерс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Люнгбю
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Силькеборг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 32'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 32'
    Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 31'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
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