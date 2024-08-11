Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Маккоуотт Каллум получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Силькеборг

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бакиз Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Бакиз Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Julius Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

72' Адамсен Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Г О О О О Л - Бакиз Юнес забивает с правой ноги!

66' Гаммельбю Йенс-Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Раннерс

61' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хорошую попытку сделал Кэмпбелл Норман . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Дюр Николас из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Раннерс

57' Бакиз Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Оразов Рамазан из команды Силькеборг

52' Мадс Ларсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хег Даниэль нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

51' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Силькеборг

50' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Кэмпбелл Норман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Силькеборг