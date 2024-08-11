Тур: 4. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГаншаш Педру
0:1
52' ГолОразов Рамазан
0:2
66' ГолБакиз Юнес
84' Желтая карточкаМаккоуотт Каллум
90'+5
Ход матча
27'
52'
0:1
66'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
572 Количество передач 478
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
90
Одей
Стивен
30
Mike
Themsen
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mike ThemsenНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Силькеборг
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
37 матчей
45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
56
49
Голов в среднем за матч
1.51
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|1 (1)
|0.25
|Туре Мохамед
|1
|0.25
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.25
|Данхо Флориан
|1
|0.25
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.25
|Энггаард Мэдс
|1
|0.25
|Кэмпбелл Норман
|1
|0.25
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакиз Юнес
|2
|0.5
|Сонне Оливер
|1
|0.25
|Оразов Рамазан
|1
|0.25
|Маттссон Пелле
|1
|0.25
|Редин Понтус
|1
|0.25
|Пюндт Андреас
|1
|0.25
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Адамсен Тонни
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|0
|1
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3
Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Результаты матчей
Раннерс
Силькеборг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|2 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1