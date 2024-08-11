☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Раннерс
0:2
Конец матча
Силькеборг
0'
27' Желтая карточка
Ганшаш Педру
0:1
52' Гол
Оразов Рамазан
0:2
66' Гол
Бакиз Юнес
84' Желтая карточка
Маккоуотт Каллум
90'+5

Ход матча

27'
 
Ганшаш Педру
52'
0:1
Оразов Рамазан
(Mads Larsen)
59'
Tammer Bany Odeh
Mike Themsen
 
64'
 
Андерсен Йеппе
Nikolai Jacobsen
64'
 
Мадс Фройндлих
Пюндт Андреас
66'
0:2
Бакиз Юнес
(Гаммельбю Йенс-Мартин)
73'
 
Julius Nielsen
Адамсен Тонни
77'
Шамун Ноа
Кэмпбелл Норман
 
78'
Эйджийри Эрнест
Энггаард Мэдс
 
80'
 
Маккоуотт Каллум
Бакиз Юнес
81'
 
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
84'
 
Маккоуотт Каллум
86'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
86'
Hugo Andersson2
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 572 Количество передач 478
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
30
Mike
Themsen
1
Ларсен
Николай
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
22
Пюндт
Андреас
41
Nikolai
Jacobsen
7
Оразов
Рамазан
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Раннерс
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

37 матчей

45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

56
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.25
Туре Мохамед 1 0.25
Tammer Bany Odeh 1 0.25
Данхо Флориан 1 0.25
Лауэнборг Фредерик 1 0.25
Энггаард Мэдс 1 0.25
Кэмпбелл Норман 1 0.25
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакиз Юнес 2 0.5
Сонне Оливер 1 0.25
Оразов Рамазан 1 0.25
Маттссон Пелле 1 0.25
Редин Понтус 1 0.25
Пюндт Андреас 1 0.25
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Адамсен Тонни 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3
Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1

Результаты матчей

Раннерс
Силькеборг

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Брондбю
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
АГФ Орхус
 0:0 4 1 2 1 7 - 4 5
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 4 0 2 2 2 - 6 2
10.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
АГФ Орхус
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 60%, Силькеборг: 40%.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Раннерс пытается что-то создать.
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