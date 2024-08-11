Тур: 4. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Lasse Graagaard
1:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
15'
22'
34'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Люнгбю
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.87
1.27
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хардер Конрад
|2
|0.5
|Антман Оливер
|1
|0.25
|Хансен Мадс
|1
|0.25
|Анкерсен Петер
|1
|0.25
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.25
|Эгели Синдре Валле
|1
|0.25
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.25
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4
Результаты матчей
Норшелланн
Люнгбю
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|2 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|Раннерс
|Данхо Флориан
|1