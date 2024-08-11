☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Норшелланн
1:1
Первый тайм: 35'
Люнгбю
0'
1:0
15' Гол
Эгели Синдре Валле
22' Желтая карточка
Хэй Лукас
1:1
34' Гол
Амон Джонатан

Ход матча

15'
Эгели Синдре Валле
1:0
22'
Хэй Лукас
 
34'
1:1
Амон Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Люнгбю
1.40
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7.70
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9.93
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
5
Свенссон
Даниэль
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
2
Анкерсен
Петер
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
29
Доржелес
Марио
14
Эгели
Синдре
Валле
40
Хардер
Конрад
7
Ингвартсен
Маркус
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
Норшелланн
4-3-3
Люнгбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Люнгбю

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.87
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 0.5
Антман Оливер 1 0.25
Хансен Мадс 1 0.25
Анкерсен Петер 1 0.25
Ингвартсен Маркус 1 0.25
Эгели Синдре Валле 1 0.25
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.25

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0
Винтер Каспер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4

Результаты матчей

Норшелланн
Люнгбю

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Раннерс
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Силькеборг
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
11.
Люнгбю
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Силькеборг
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Раннерс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Люнгбю
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Силькеборг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Г О О О О Л - Амон Джонатан забивает ударом с правой ноги!
  • 34'
    Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 33'
    Люнгбю контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Люнгбю: 44%.
  • 30'
    Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
  • 30'
    Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Винтер Каспер из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
  • 29'
    Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 28'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 27'
    Норшеланн контролирует мяч.
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    • 27'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 27'
      Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 26'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 26'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Люнгбю: 39%.
    • 25'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      Шанс! Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
    • 24'
      Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Гюткьяер Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку
    • 22'
      Хэй Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 22'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Магнуссон Сайвар-Атли.
    • 22'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Люнгбю: 33%.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Амон Джонатан наказан за толчок Хансен Киан
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 15'
      Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Янник Сторч ловит мяч
    • 15'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Люнгбю: 34%.
    • 14'
      Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Хэй Лукас пострадал.
    • 14'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Амон Джонатан наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 10'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Люнгбю: 30%.
    • 10'
      Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Люнгбю: 39%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Магнуссон Сайвар-Атли не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Люнгбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Люнгбю
    1.40
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