Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Тверсков Йеппе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Люнгбю

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

43' Норшеланн пытается что-то создать.

42' Гюткьяер Фредерик получил желтую карточку от судьи

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Удар от ворот произведет Люнгбю

40' Матч возобновлен

39' Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Ингвартсен Маркус не смог попасть в створ ударом издали

39' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Норшеланн контролирует мяч.

38' Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

37' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

36' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Норшеланн контролирует мяч.

35' Команда Люнгбю сравняла счет! Игра продолжается!

34' Г О О О О Л - Амон Джонатан забивает с правой ноги!

34' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Норшеланн

30' Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Норшеланн контролирует мяч.

27' Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

27' Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

26' Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!

26' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Гюткьяер Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку

22' Хэй Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Норшеланн контролирует мяч.

20' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

20' Норшеланн контролирует мяч.

19' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

18' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

15' Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Янник Сторч ловит мяч

15' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Норшеланн пытается что-то создать.

11' Норшеланн контролирует мяч.

9' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Норшеланн контролирует мяч.

7' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Норшеланн контролирует мяч.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

5' Магнуссон Сайвар-Атли не смог попасть в створ ударом издали

5' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Люнгбю начинает с центра поля