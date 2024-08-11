☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Норшелланн
1:1
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
15' Гол
Эгели Синдре Валле
22' Желтая карточка
Хэй Лукас
1:1
34' Гол
Амон Джонатан
42' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
90'+5

Ход матча

15'
Эгели Синдре Валле
1:0
22'
Хэй Лукас
 
34'
1:1
Амон Джонатан
(Винтер Каспер)
40'
Беньямин Нюгрен
Ингвартсен Маркус
 
42'
 
Гюткьяер Фредерик
46'
Вилладсен Оливер
Доржелес Марио
 
69'
 
William Kumado
Амон Джонатан
69'
 
Абубакари Малик
Хамалайнен Брайан
79'
 
Фрауло Густав
Санграв Лаудж
79'
Хансен Мадс
Сертдемир Зидан
 
87'
Илоски Милан
Эгели Синдре Валле
 
87'
 
Peter Langhoff
Гюткьяер Фредерик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 695 Количество передач 285
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
5
Свенссон
Даниэль
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
2
Анкерсен
Петер
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
29
Доржелес
Марио
14
Эгели
Синдре
Валле
40
Хардер
Конрад
7
Ингвартсен
Маркус
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
Норшелланн
4-3-3
Люнгбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Люнгбю

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.87
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 0.5
Антман Оливер 1 0.25
Хансен Мадс 1 0.25
Анкерсен Петер 1 0.25
Ингвартсен Маркус 1 0.25
Эгели Синдре Валле 1 0.25
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.25
Амон Джонатан 1 0.25
Винтер Каспер 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 2 0
Винтер Каспер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
4
67%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4

Результаты матчей

Норшелланн
Люнгбю

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Брондбю
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
АГФ Орхус
 0:0 4 1 2 1 7 - 4 5
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 4 0 2 2 2 - 6 2
10.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
АГФ Орхус
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Люнгбю: 34%.
  • 95'
    Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Люнгбю: 34%.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Фрауло Густав ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 92'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Назначен штрафной. Пострадал Фрауло Густав, его свалил Хансен Киан.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Люнгбю: 34%.
    • 90'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      William Kumado из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 88'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Магнуссон Сайвар-Атли.
    • 88'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Люнгбю: 40%.
    • 49'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Тверсков Йеппе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Йенсен Магнус успешно блокирует удар.
    • 47'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Люнгбю: 41%.
    • 45'
      Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 44'
      Санграв Лаудж из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Хамалайнен Брайан наказан за толчок Эгели Синдре Валле
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Гюткьяер Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
    • 41'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Йенсен Магнус
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 40'
      Ингвартсен Маркус получил легкую травму, и его заменил Беньямин Нюгрен.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 39'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 39'
      Ингвартсен Маркус не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 37'
      Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Люнгбю: 47%.
    • 35'
      Команда Люнгбю сравняла счет! Игра продолжается!
    • 34'
      Винтер Каспер сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Амон Джонатан забивает с правой ноги!
    • 34'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Люнгбю: 44%.
    • 30'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 27'
      Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 26'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 26'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Люнгбю: 39%.
    • 25'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      Шанс! Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
    • 24'
      Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Гюткьяер Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку
    • 22'
      Хэй Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 22'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Магнуссон Сайвар-Атли.
    • 22'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Люнгбю: 33%.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Амон Джонатан наказан за толчок Хансен Киан
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 15'
      Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Янник Сторч ловит мяч
    • 15'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Люнгбю: 34%.
    • 14'
      Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Хэй Лукас пострадал.
    • 14'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Амон Джонатан наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 10'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Люнгбю: 30%.
    • 10'
      Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Сторк Янник из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Люнгбю: 39%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Магнуссон Сайвар-Атли не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Люнгбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 1:1 Люнгбю онлайн

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