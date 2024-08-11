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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 20'
Грасcхоппер
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Грасcхоппер
4.20
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4.40
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
4
Станич
Йозо
15
Диаби
Абдулай
III
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
53
Мейер
Тим
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
20
Evans
Maurin
27
Абубакар-Анкра
Асума
10
Giotto
Morandi
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

53 матча

35.8%
20.8%
43.4%
19 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.5%
39.6%
35.9%
13 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

30.2%
34%
35.8%
16 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

84
70

Голов в среднем за матч

1.58
1.32

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 2 (1) 0.5
Аколо Чадрак 2 0.5
Шмидт Исаак 1 0.25
Витциг Кристиан 1 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.25
Мамбимби Феликс 1 0.25
Тома Бастьен 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.25
Nikolas Muci 1 0.25
Giotto Morandi 1 (1) 0.25
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Окороджи Чима 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Тома Бастьен 1 0
Диаби Абдулай III 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Giotto Morandi 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Evans Maurin 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
2
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Цюрих
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Санкт-Галлен
 0:0 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Грасcхоппер
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Санкт-Галлен
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Грасcхоппер
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
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