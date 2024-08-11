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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
74' Желтая карточка
Giotto Morandi
81' Желтая карточка
Секо Аюму
1:0
82' Пенальти
Милошевич Йован
84' Желтая карточка
Сиссе Мустафа
90' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+6

Ход матча

17'
Фабер Конрад
Шмидт Исаак
 
54'
 
Феррейра Филипе
Evans Maurin
55'
 
Nikolas Muci
Абубакар-Анкра Асума
63'
Сиссе Мустафа
Жеббель Виллем
 
63'
Стеванович Михайло
Гёртлер Лукас
 
63'
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
 
66'
 
Матам Тео Ндика
Шмиц Бенно
74'
 
Giotto Morandi
78'
Милошевич Йован
Аколо Чадрак
 
81'
 
Секо Аюму
82'
Милошевич Йован
1:0
84'
Сиссе Мустафа
 
85'
 
Шюрпф Паскаль
Giotto Morandi
85'
 
Мабил Авер
Мейер Тим
90'
 
Абраши Амир

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 414 Количество передач 353
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
4
Станич
Йозо
15
Диаби
Абдулай
III
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
53
Мейер
Тим
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
20
Evans
Maurin
27
Абубакар-Анкра
Асума
10
Giotto
Morandi
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

53 матча

35.8%
20.8%
43.4%
19 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.5%
39.6%
35.9%
13 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

30.2%
34%
35.8%
16 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

84
70

Голов в среднем за матч

1.58
1.32

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 2 (1) 0.5
Аколо Чадрак 2 0.5
Шмидт Исаак 1 0.25
Витциг Кристиан 1 0.25
Сиссе Мустафа 1 0.25
Мамбимби Феликс 1 0.25
Милошевич Йован 1 (1) 0.25
Тома Бастьен 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.25
Nikolas Muci 1 0.25
Giotto Morandi 1 (1) 0.25
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Мустафа 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Окороджи Чима 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Тома Бастьен 1 0
Диаби Абдулай III 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Giotto Morandi 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Evans Maurin 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Серветт
 0:0 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Цюрих
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Люцерн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Базель
 0:0 4 1 1 2 6 - 5 4
8.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Лозанна
 0:0 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Лугано
 1:1 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Лозанна
 0:0 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Базель
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Лугано
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Серветт
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Лозанна
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
10.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Шмидт Исаак уходит с поля. Фабер Конрад выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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