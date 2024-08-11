Тур: 4. Стадион: АФГ Арена.
1:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаGiotto Morandi
81' Желтая карточкаСеко Аюму
1:0
82' ПенальтиМилошевич Йован
84' Желтая карточкаСиссе Мустафа
90' Желтая карточкаАбраши Амир
90'+6
Ход матча
74'
81'
82'
1:0
84'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
414 Количество передач 353
-
53 Владение мячом, % 47
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
53
Мейер
Тим
20
Evans
Maurin
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
53 матча
35.8%
20.8%
43.4%
19 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
24.5%
39.6%
35.9%
13 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
30.2%
34%
35.8%
16 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.78
1.42
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
84
70
Голов в среднем за матч
1.58
1.32
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
17
Больше 32%
Меньше 68%
36
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.5
|Аколо Чадрак
|2
|0.5
|Шмидт Исаак
|1
|0.25
|Витциг Кристиан
|1
|0.25
|Сиссе Мустафа
|1
|0.25
|Мамбимби Феликс
|1
|0.25
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.25
|Тома Бастьен
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.25
|Nikolas Muci
|1
|0.25
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.25
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Диаби Абдулай III
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Evans Maurin
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2