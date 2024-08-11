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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Гоу Эхед Иглс
0:0
Первый тайм: 4'
Фортуна Ситтард
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Фортуна Ситтард
2.11
3.60
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
10
Тенгстедт
Сёрен
6
Твигт
Калвин
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
7
Мартинсен
Якоб
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
4
Адевойе
Шоун
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
80
Фоссо
Райан
28
Митрович
Йосип
11
Makan
Aiko
7
Петерсон
Кристофер
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
4:3
ТМК
0:13
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.09
0.75

Среднее время на гол

43
120

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1
1.92

Среднее время на гол

90
46

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
67

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1
Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • 1'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Фортуна Ситтард начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Фортуна Ситтард
2.11
3.60
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3.95
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Фортуна Ситтард
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