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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 9357 Главный судья: Alex Bos
Гоу Эхед Иглс
0:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
37' Желтая карточка
Розье Лорейнц
0:1
57' Гол
Халилович Ален
65' Желтая карточка
Твигт Калвин
0:2
73' Гол
Makan Aiko
90'+11

Ход матча

37'
 
Розье Лорейнц
57'
0:1
Халилович Ален
(Петерсон Кристофер)
65'
Твигт Калвин
 
70'
Сюре Матис
Линторст Эверт
 
73'
0:2
Makan Aiko
(Дейкс Митчелл)
79'
Батен Тибо
Адеканье Бобби
 
79'
Штоккерс Финн
Амофа Джамал
 
79'
Льянсана Энрик
Твигт Калвин
 
85'
 
Эрцег Анте
Makan Aiko
85'
 
Ван Оттеле Сюб
Митрович Йосип
85'
 
Бастьен Самюэль
Халилович Ален
85'
 
Dario Grujic
Петерсон Кристофер
85'
Наубер Геррит
Джеймс Деан
 
90'
 
Робберехт Милан
Фоссо Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 285
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Джеймс
Деан
8
Линторст
Эверт
6
Твигт
Калвин
11
Адеканье
Бобби
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
28
Митрович
Йосип
32
Розье
Лорейнц
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
7
Петерсон
Кристофер
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
4:3
ТМК
0:13
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.09
0.75

Среднее время на гол

43
120

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1
1.92

Среднее время на гол

90
46

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 1
Makan Aiko 1 1
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Лорейнц 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1
Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 1
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
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