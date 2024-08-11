Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Тактическая замена. Йосип Митрович уходит с поля и его заменяет Ван Оттеле Сюб

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Фоссо Райан пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

67' Халилович Ален пробил со штрафного прямо в стенку

65' Твигт Калвин получил желтую карточку от судьи

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дейл Матс

63' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

62' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

58' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Г О О О О Л - Халилович Ален забивает с левой ноги!

56' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

55' Оооо... вот это был удар! Эдвардсен Виктор должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Дейл Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Оооо... вот это был удар! Серен Тенгстедт должен был забить с этой позиции.

50' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Джеймс Деан не смог попасть в створ ударом издали