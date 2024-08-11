Тур: 3. Стадион: Босуил.
2:0
Перерыв
Ход матча
4'
1:0
22'
39'
25
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ито РётароНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Антверпен
Сент-Трейден
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.31
Среднее время на гол
84
68
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.11
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
81
78
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|1
|0.33
|Чери Тьяронн
|1
|0.33
|Керк Джирано
|1
|0.33
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0.33
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3
Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Сент-Трейден
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|2
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2
|Дендер
|Joedrick Pupe
|2
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|2