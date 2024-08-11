☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Антверпен
2:0
Перерыв
Сент-Трейден
0'
1:0
4' Гол
Чери Тьяронн
22' Желтая карточка
Ayrton Costa
2:0
39' Гол
Mahamadou Doumbia

Ход матча

4'
Чери Тьяронн
(Янссен Винсент)
1:0
22'
Ayrton Costa
 
39'
Mahamadou Doumbia
2:0
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Сент-Трейден
1.40
Реклама, pari.ru
9.00
Реклама, bettery.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
4
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
5
Танигути
Сёго
60
Robert-Jan
Vanwesemael
8
Фуджита
Джоэл
Чима
6
Ямамото
Рихито
2
Огава
Рёя
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
13
Ито
Рётаро
Антверпен
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Сент-Трейден

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.31

Среднее время на гол

84
68

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.11
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

81
78

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 0.33
Чери Тьяронн 1 0.33
Керк Джирано 1 0.33
Mahamadou Doumbia 1 0.33
Алдервейрельд Тоби 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 1 0.33

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Ayrton Costa 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3
Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Сент-Трейден

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Антверпен
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Генк
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Сент-Трейден
 0:2 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 0:2 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Дендер Берте Мохамед 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 2
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Сент-Трейден
1.40
Реклама, pari.ru
9.00
Реклама, bettery.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 2:0 Сент-Трейден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Антверпен
Сент-Трейден
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный