Тур: 4. Стадион: Брондбю. Зрители: 20976 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
28' Желтая карточкаКлейбер Шон
0:1
71' ГолМортенсен Патрик
90' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
90'+7
Ход матча
28'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
502 Количество передач 485
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
АГФ Орхус
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 18 побед
47 матчей
40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.2%
42.6%
21.2%
17 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.2%
25.5%
38.3%
17 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
40
Голов в среднем за матч
1.48
1.54
Среднее время на гол
60
58
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
1.58
0.95
Среднее время на гол
57
94
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
1.53
1.28
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|2
|0.5
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.5
|Clement Bischoff
|2
|0.5
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.25
|Васс Даниэль
|0
|0
|Судзуки Юито
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|3
|0.75
|Мортенсен Патрик
|3
|0.75
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0.5
|Андерсон Микаэль
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1
Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2
Результаты матчей
Брондбю
АГФ Орхус
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брондбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|3
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1