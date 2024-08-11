☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Цюрих
2:0
Конец матча
Лозанна
0'
28' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
31' Желтая карточка
Эммануэль Умех
35' Желтая карточка
Лайднер Дорон
1:0
39' Гол
Переа Хуан
54' Желтая карточка
Cheveyo Tsawa
61' Желтая карточка
Гомез Мариано
70' Желтая карточка
76' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Переа Хуан
2:0
90' Гол
Joseph Saboko
90' Желтая карточка
90'+9

Ход матча

28'
 
Дюссенн Ноэ
31'
Эммануэль Умех
 
35'
Лайднер Дорон
 
39'
Переа Хуан
1:0
46'
 
Саншеш Алвин
Кустодио Оливье
46'
 
Айдини Альбан
Сене Кали
46'
Око-Флекс Армостронг
Эммануэль Умех
 
46'
Валльнер Сильван
Лайднер Дорон
 
54'
Cheveyo Tsawa
 
55'
Конде Шейк
Маркезано Антонио
 
56'
Мэтью Ифиний
Cheveyo Tsawa
 
61'
Гомез Мариано
 
62'
 
Польстер Мануэль
Фофана Секу
62'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Диабате Фуссейни
67'
Joseph Saboko
Красничи Бледиан
 
70'
 
76'
 
81'
 
Karim Sow
Муанга Кевин
90'
Переа Хуан
 
90'
Joseph Saboko
(Переа Хуан)
2:0
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 326
  • 51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
16
Лайднер
Дорон
7
Красничи
Бледиан
6
Cheveyo
Tsawa
23
Шуиар
Мунир
10
Маркезано
Антонио
21
Эммануэль
Умех
9
Переа
Хуан
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
93
Фофана
Секу
10
Кустодио
Оливье
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Цюрих
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Лозанна

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:0
К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.38
1.27

Среднее время на гол

37
71

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
0.85

Среднее время на гол

64
106

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.75
Катич Никола 2 0.5
Маркезано Антонио 2 (2) 0.5
Красничи Бледиан 1 0.25
Эммануэль Умех 1 0.25
Joseph Saboko 1 0.25
Шуиар Мунир 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 2 0.5
Дюссенн Ноэ 1 0.25
Сене Кали 1 0.25
Teddy Okou 1 0.25
Кустодио Оливье 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 2 0
Гомез Мариано 2 0
Переа Хуан 2 0
Лайднер Дорон 2 0
Крюезиу Мирлинд 0 1
Катич Никола 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
3
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3
Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0

Результаты матчей

Цюрих
Лозанна

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
6.
Люцерн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
6.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
12.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Переа Хуан сделал результативную передачу.
  • 98'
    Г О О О О Л - Joseph Saboko бьет в цель!
  • 95'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Муанга Кевин уходит с поля. Карим Соу выходит вместо него
  • 76'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
    • 35'
      Лайднер Дорон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Эммануэль Умех получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 2:0 Лозанна онлайн

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