Тур: 4. Стадион: Летцигрунд.
0'
28' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
31' Желтая карточкаЭммануэль Умех
35' Желтая карточкаЛайднер Дорон
1:0
39' ГолПереа Хуан
54' Желтая карточкаCheveyo Tsawa
61' Желтая карточкаГомез Мариано
90' Желтая карточкаПереа Хуан
2:0
90' ГолJoseph Saboko
90'+9
Ход матча
28'
31'
35'
39'
1:0
54'
61'
70'
76'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 326
-
51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
23
Шуиар
Мунир
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
93
Фофана
Секу
92
Teddy
Okou
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
93 Фофана СекуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Цюрих
Лозанна
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.38
1.27
Среднее время на гол
37
71
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.4
0.85
Среднее время на гол
64
106
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.75
|Катич Никола
|2
|0.5
|Маркезано Антонио
|2 (2)
|0.5
|Красничи Бледиан
|1
|0.25
|Эммануэль Умех
|1
|0.25
|Joseph Saboko
|1
|0.25
|Шуиар Мунир
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|2
|0.5
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.25
|Сене Кали
|1
|0.25
|Teddy Okou
|1
|0.25
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Гомез Мариано
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Лайднер Дорон
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|0
|1
|Катич Никола
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
3
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3
Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Результаты матчей
Цюрих
Лозанна
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2