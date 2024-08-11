Тур: 4. Стадион: Стад де Женев.
0'
0:1
37' ГолБарри Тьерно
0:2
46' ГолТраоре Бени
0:3
63' ГолАйети Альбиан
69' Желтая карточкаJonas Adjei Adjetey
74' Желтая карточкаВан Бремен Финн
0:4
76' ГолАйети Альбиан
0:5
81' ГолMarin Soticek
0:6
87' ГолКололли Беньямин
90'+6
Ход матча
37'
0:1
46'
0:2
63'
67'
74'
76'
0:4
81'
0:5
87'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 10
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
433 Количество передач 370
-
54 Владение мячом, % 46
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Серветт
Базель
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
7.1%
53.6%
39.3%
2 победы 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Среднее время на гол
66
114
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
2.57
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
1.96
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|3
|0.6
|Стеванович Мирослав
|2
|0.4
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.2
|Руй Стив
|1
|0.2
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.2
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|1.25
|Айети Альбиан
|2
|0.5
|Траоре Бени
|2
|0.5
|Marin Soticek
|1
|0.25
|Кололли Беньямин
|1
|0.25
|Леруа Лео
|1
|0.25
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Брэдли Финк
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|0
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леруа Лео
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Авдуллаху Леон
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2
Результаты матчей
Серветт
Базель
Точный счет
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серветт
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
23
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2