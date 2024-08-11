☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Серветт
0:6
Конец матча
Базель
0'
0:1
37' Гол
Барри Тьерно
0:2
46' Гол
Траоре Бени
0:3
63' Гол
Айети Альбиан
69' Желтая карточка
Jonas Adjei Adjetey
74' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
0:4
76' Гол
Айети Альбиан
0:5
81' Гол
Marin Soticek
0:6
87' Гол
Кололли Беньямин
90'+6
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
6
Барон
Энтони
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
21
Гийемено
Джереми
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
31
Шмидт
Доминик
II
9
Барри
Тьерно
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
Серветт
4-2-3-1
Базель
3-4-3

История личных встреч

Серветт
Базель

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

7.1%
53.6%
39.3%
2 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Среднее время на гол

66
114

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

2.57
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.96
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 3 0.6
Стеванович Мирослав 2 0.4
Кривелли Энцо 1 (1) 0.2
Руй Стив 1 0.2
Цунэмото Кэйго 1 0.2
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 1.25
Айети Альбиан 2 0.5
Траоре Бени 2 0.5
Marin Soticek 1 0.25
Кололли Беньямин 1 0.25
Леруа Лео 1 0.25
Шмидт Доминик II 0 0
Брэдли Финк 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 0 1
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Авдуллаху Леон 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1
Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2

Результаты матчей

Серветт
Базель

Точный счет

0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
6.
Люцерн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
6.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
12.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Траоре Бени сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Серветт 0:6 Базель онлайн

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