☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
0:0
Первый тайм: 6'
Херенвен
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Херенвен
1.45
Реклама, pari.ru
5.15
7.07
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
36
Dies
Janse
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
16
Маннсверк
Сиверт
23
Бергёйс
Стивен
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
13
Ван
дер
Харт
Микки
2
Халл
Дензел
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
8
Брауэрс
Люк
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
24
Danilo
Al-Saed
9
Карлсбакк
Даниэль
10
Ilias
Sebaoui
Аякс
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Херенвен

33 матча

93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.7%
9.1%
21.2%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.9%
9.1%
3%
29 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

39 матчей

79.5%
10.3%
10.2%
31 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

59%
25.6%
15.4%
23 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

74.4%
12.8%
12.8%
29 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
4:1
Э
2:4
Э
5:0
Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Голы

Всего голов

71
53

Голов в среднем за матч

3.74
2.65

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.15
1.05

Среднее время на гол

78
85

Всего голов

94
73

Голов в среднем за матч

2.41
1.87

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

37
48

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0
Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 1
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • 1'
    Пасвер Ремко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Херенвен начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Херенвен
    1.45
    Реклама, pari.ru
    5.15
    7.07
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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