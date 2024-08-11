Тур: 1. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нихуйс Бас
0'
Статистика матча
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0 Голы 0
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
36
Dies
Janse
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
-
36 Dies JanseЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Levi Smans
-
35 Ties Oostra
-
39 _Isaiah A.
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Херенвен
33 матча
93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.7%
9.1%
21.2%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.9%
9.1%
3%
29 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
39 матчей
79.5%
10.3%
10.2%
31 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
59%
25.6%
15.4%
23 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
74.4%
12.8%
12.8%
29 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
71
53
Голов в среднем за матч
3.74
2.65
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.15
1.05
Среднее время на гол
78
85
Всего голов
94
73
Голов в среднем за матч
2.41
1.87
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
37
48
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0
Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
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|0
|0
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|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
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|1
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|0
|2 - 0
|3
|4.
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|1
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|0
|1 - 0
|3
|5.
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|1
|0
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|1 - 0
|3
|6.
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|0
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|0
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|11.
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|1
|13.
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|0
|0
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|0 - 1
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|0 - 1
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|0
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|1 - 2
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|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
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|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|0
|0
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|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
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|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
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|1
|0
|0
|1 - 0
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|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
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|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
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|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
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|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|1
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|1
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1
|АЗ Алкмаар
|Деккер Максим
|1
|НАК Бреда
|Берг Ян
|1