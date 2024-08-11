☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 54346 Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
1:0
Конец матча
Херенвен
0'
16' Желтая карточка
Бохневич Павел
1:0
45' Гол
Хлинссон Кристиан
84' Желтая карточка
Брауде Оливер
90'+11

Ход матча

16'
 
Бохневич Павел
45'
Хлинссон Кристиан
(Годс Мика)
1:0
46'
 
Николаеску Йон
Карлсбакк Даниэль
58'
Траоре Бертран
Акпом Чуба
 
58'
Боргес Карлос
Бергёйс Стивен
 
59'
Тейлор Кеннет
Ван ден Бомен Бранко
 
62'
 
Тренсков Якоб
Ilias Sebaoui
70'
 
Брауде Оливер
Халл Дензел
73'
Хендерсон Джордан
Годс Мика
 
80'
 
Dimitris Rallis
Danilo Al-Saed
80'
 
Levi Smans
Ван Эе Эспен
81'
Бробби Брайан
Хлинссон Кристиан
 
84'
 
Брауде Оливер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 459 Количество передач 507
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
36
Dies
Janse
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
16
Маннсверк
Сиверт
38
Хлинссон
Кристиан
23
Бергёйс
Стивен
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
13
Ван
дер
Харт
Микки
2
Халл
Дензел
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
8
Брауэрс
Люк
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
24
Danilo
Al-Saed
9
Карлсбакк
Даниэль
10
Ilias
Sebaoui
Аякс
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Херенвен

33 матча

93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.7%
9.1%
21.2%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.9%
9.1%
3%
29 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

39 матчей

79.5%
10.3%
10.2%
31 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

59%
25.6%
15.4%
23 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

74.4%
12.8%
12.8%
29 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
4:1
Э
2:4
Э
5:0
Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Голы

Всего голов

71
53

Голов в среднем за матч

3.74
2.65

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.15
1.05

Среднее время на гол

78
85

Всего голов

94
73

Голов в среднем за матч

2.41
1.87

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлинссон Кристиан 1 1
Годс Мика 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0
Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3

Результаты матчей

Аякс
Херенвен

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аякс
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Херенвен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аякс
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Херенвен
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 1
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
Херенвен Бохневич Павел 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Аякс вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Аякс: 48%, Херенвен: 52%.
  • 101'
    Траоре Бертран бьет со штрафного в створ, но Мики ван дер Харт держит все под контролем
  • 101'
    Контроль мяча: Аякс: 48%, Херенвен: 52%.
  • 100'
    Судья сигнализирует, что Dimitris Rallis из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бробби Брайан
  • 100'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Контроль мяча: Аякс: 52%, Херенвен: 48%.
    • 52'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 51'
      Бас Юри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 51'
      Халл Дензел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Ольссон Симон из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Маннсверк Сиверт
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 55%, Херенвен: 45%.
    • 49'
      Хлинссон Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 48'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Акпом Чуба из команды Аякс в офсайде
    • 48'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван ден Бомен Бранко нанес удар в каркас ворот!
    • 48'
      Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Бохневич Павел наказан за толчок Акпом Чуба
    • 47'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 46'
      Ван ден Бомен Бранко сделал ключевой пас для гола!
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 46'
      Хлинссон Кристиан удалось забить из легкой позиции.
    • 45'
      Годс Мика сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан забивает с правой ноги!
    • 45'
      Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 51%, Херенвен: 49%.
    • 44'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен в офсайде
    • 44'
      Dies Janse из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 43'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 43'
      Бас Юри из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ольссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Ильяс Себауи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 41'
      Годс Мика нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 40'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 51%, Херенвен: 49%.
    • 40'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Карлсбакк Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Danilo Al-Saed создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Аякс контролирует мяч.
    • 37'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 36'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 36'
      Халл Дензел не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Халл Дензел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 53%, Херенвен: 47%.
    • 35'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Danilo Al-Saed. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 33'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ильяс Себауи из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 31'
      Годс Мика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Керстен Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Годс Мика навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Халл Дензел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 51%, Херенвен: 49%.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Эспен ван Э из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван ден Бомен Бранко
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Ольссон Симон из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Акпом Чуба
    • 26'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 26'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 53%, Херенвен: 47%.
    • 25'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Карлсбакк Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Ильяс Себауи из команды Херенвен в офсайде
    • 23'
      Бохневич Павел из команды Херенвен в офсайде
    • 23'
      Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Гааей Антон из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Ильяс Себауи.
    • 22'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Ольссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Шутало Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 21'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 55%, Херенвен: 45%.
    • 20'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 17'
      Бергёйс Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 16'
      Бохневич Павел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 16'
      НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Бохневич Павел из команды Херенвен получает жёлтую вместо красной.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 54%, Херенвен: 46%.
    • 13'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Херенвен.
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Бохневич Павел увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 12'
      Безумный фол. Бохневич Павел грубо играет против соперника. Пострадал Годс Мика
    • 12'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Danilo Al-Saed из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Dies Janse.
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Херенвен: 39%.
    • 10'
      Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 7'
      Халл Дензел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Danilo Al-Saed из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Dies Janse
    • 5'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 5'
      Ольссон Симон из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, Херенвен: 40%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 3'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 2'
      Аякс контролирует мяч.
    • 2'
      Бас Юри выиграл воздушное противоборство у Карлсбакк Даниэль.
    • 1'
      Пасвер Ремко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Херенвен начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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