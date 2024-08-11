Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Тейлор Кеннет навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Аякс

88' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Боргес Карлос выиграл воздушное противоборство у Оливер Бреуде.

87' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Боргес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Судья подбегает и показывает Оливер Бреуде из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.

84' Оливер Бреуде из команды Херенвен фолит на Боргес Карлос , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

84' Удар от ворот произведет Аякс

84' Тренсков Якоб из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Эспен ван Э уходит с поля и его заменяет Levi Smans

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Халл Дензел получил легкую травму, и его заменил Оливер Бреуде.

70' Матч возобновлен

69' Халл Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Бас Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Эспен ван Э пробил со штрафного прямо в стенку

61' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Аякс

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Эспен ван Э ослабляет давление, выбив мяч.

54' Хорошую попытку сделал Гааей Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Dies Janse создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сегодняшная посещаемость составляет 54346 болельщиков

53' Удар от ворот произведет Херенвен

52' О, нет. Из многообещающей позиции Годс Мика из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Херенвен

48' Хлинссон Кристиан из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля