Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Копенгаген

42' О, нет. Из многообещающей позиции Оггесен Андреас из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Баркарсон Атли из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Lukas Bjoerklund навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сённерйюск

37' Матч возобновлен

36' Флё Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Гочолеишвили Гиорги оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Victor Froholdt создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Victor Froholdt из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Орри Оскарссон возвращается на поле.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Орри Оскарссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Орри Оскарссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Флё Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Копенгаген

27' Баркарсон Атли из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ингасон Кристаль-Мани пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

24' Эльюнусси Мохамед пробил со штрафного прямо в стенку

24' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

21' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Копенгаген

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

18' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

17' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Орри Оскарссон забивает с правой ноги!

17' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Victor Froholdt из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удар от ворот произведет Сённерйюск

12' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ivan Djantou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля