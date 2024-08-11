Тур: 4. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Кехлет Якоб
0:1
Перерыв
Ход матча
17'
0:1
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
254 Количество передач 264
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
18
Николов
Иван
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Николов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
-
-
25 Mads Agger
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Копенгаген
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Второй тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа
44 матча
6.8%
22.7%
70.5%
3 победы 10 ничьих 31 победа
Первый тайм
18.2%
25%
56.8%
8 побед 11 ничьих 25 побед
Второй тайм
18.2%
34.1%
47.7%
8 побед 15 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.68
Среднее время на гол
72
131
Всего голов
46
45
Голов в среднем за матч
2.42
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
77
58
Голов в среднем за матч
1.75
1.32
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Sommer
|1
|0.25
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|3
|0.75
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.5
|Дилейни Томас
|1
|0.25
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.25
|Фальк Расмус
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|2
|0
|Оггесен Андреас
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Уилкинс Далтон
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сённерйюск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Сённерйюск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
Результаты матчей
Сённерйюск
Копенгаген
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|3
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1