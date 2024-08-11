☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Сённерйюск
0:1
Перерыв
Копенгаген
0'
0:1
17' Гол
Оскарссон Орри

Ход матча

17'
0:1
Оскарссон Орри
(Фальк Расмус)
39'
Mads Agger
Ингасон Кристаль-Мани
 
39'
Буск Якоб
Флё Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 254 Количество передач 264
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Копенгаген
4.80
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5.87
4.15
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Все Коэффициенты
1
Флё
Николай
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
21
Баркарсон
Атли
18
Николов
Иван
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
9
Ivan
Djantou
10
Ингасон
Кристаль-Мани
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
3
Вавро
Денис
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
47
Фрохолдт
Виктор
11
Ларссон
Джордан
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
Сённерйюск
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Копенгаген

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Второй тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

44 матча

6.8%
22.7%
70.5%
3 победы 10 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.2%
25%
56.8%
8 побед 11 ничьих 25 побед

Второй тайм

18.2%
34.1%
47.7%
8 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

ТМК
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
1:3
ТМС
3:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
0:3
СД
3:2
СД
3:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:2
К
0:3
СД
1:1
СД
2:2
К
4:3
КЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
1:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
К
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.68

Среднее время на гол

72
131

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

2.42
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

77
58

Голов в среднем за матч

1.75
1.32

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.25
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 0.75
Эльюнусси Мохамед 2 0.5
Дилейни Томас 1 0.25
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.25
Фальк Расмус 0 0
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 2 0
Оггесен Андреас 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сённерйюск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Сённерйюск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Копенгаген

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 4 0 2 2 2 - 6 2
10.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
11.
Сённерйюск
 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Сённерйюск
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Копенгаген Оскарссон Орри 3
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
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