☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Сённерйюск
0:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
17' Гол
Оскарссон Орри
68' Желтая карточка
Нееструп Якоб
0:2
86' Гол
Эльюнусси Мохамед
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Оскарссон Орри
(Фальк Расмус)
39'
Mads Agger
Ингасон Кристаль-Мани
 
39'
Буск Якоб
Флё Николай
 
62'
Ivan Djantou
Николов Иван
 
62'
Камили Лирим
Soeren Andreasen
 
65'
 
Ачури Мохамед Элиас
Ларссон Джордан
65'
 
Клем Виллиам
Фальк Расмус
68'
 
Нееструп Якоб
77'
 
Маттссон Магнус
Гочолеишвили Гиорги
77'
Jose Gallegos
Lukas Bjoerklund
 
86'
0:2
Эльюнусси Мохамед
89'
 
Amin Chiakha
Оскарссон Орри
90'
 
Oliver Hojer
Эльюнусси Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 8
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 489
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Флё
Николай
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
21
Баркарсон
Атли
18
Николов
Иван
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
9
Ivan
Djantou
10
Ингасон
Кристаль-Мани
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
3
Вавро
Денис
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
47
Фрохолдт
Виктор
11
Ларссон
Джордан
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
Сённерйюск
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Копенгаген

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Второй тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

44 матча

6.8%
22.7%
70.5%
3 победы 10 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.2%
25%
56.8%
8 побед 11 ничьих 25 побед

Второй тайм

18.2%
34.1%
47.7%
8 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

ТМК
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
1:3
ТМС
3:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
0:3
СД
3:2
СД
3:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:2
К
0:3
СД
1:1
СД
2:2
К
4:3
КЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
1:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
К
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.68

Среднее время на гол

72
131

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

2.42
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

77
58

Голов в среднем за матч

1.75
1.32

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.25
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 3 0.75
Оскарссон Орри 3 0.75
Дилейни Томас 1 0.25
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.25
Фальк Расмус 0 0
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 2 0
Оггесен Андреас 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 1 0
Дикс Кевин 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сённерйюск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Сённерйюск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Копенгаген

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 4 0 2 2 2 - 6 2
10.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
11.
Сённерйюск
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Копенгаген Оскарссон Орри 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Орри Оскарссон получил травму и заменен. Amin Chiakha выходит на поле.
    • 89'
      Орри Оскарссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Ачури Мохамед Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 87'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сённерйюск 0:2 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный