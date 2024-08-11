☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Конец матча
Гент
0'
32' Желтая карточка
Камара Этьен
45' Желтая карточка
Фернандес-Пардо Матиас
88' Желтая карточка
Бернье Антуан
1:0
90' Гол
Хейманс Дан
90' Желтая карточка
Хейманс Дан
90'+8
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
95
Кейта
Чейк
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
5
Камара
Этьен
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
3
Браун
Арчи
16
Mathias
Delorge
14
Йокота
Дайсуке
7
Хон
Хён-Сок
6
Гандельман
Омри
28
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Гудьонсен
Андри
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Гент
4-1-4-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Гент

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
5:0
ПДА
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 3 (1) 1
Бернье Антуан 1 0.33
Гуагон Парфэйт 1 0.33
Зоргане Адем 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 1 0.33
Йокота Дайсуке 1 0.33
Сурдез Франк 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Этьен 3 0
Хейманс Дан 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1
Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Генк
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Серкль Брюгге
 3:1 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1:3 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Сент-Трейден
 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 3:1 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Беерсхот-Вильрейк
 1:3 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 3:1 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1:3 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 3
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
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    • 32'
      Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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