Тур: 3. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКамара Этьен
45' Желтая карточкаФернандес-Пардо Матиас
88' Желтая карточкаБернье Антуан
1:0
90' ГолХейманс Дан
90' Желтая карточкаХейманс Дан
90'+8
Ход матча
32'
83'
88'
90'
1:0
90'
30
Коне
Мохамед
95
Кейта
Чейк
18
Хейманс
Дан
33
Руф
Дави
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Гент
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|3 (1)
|1
|Бернье Антуан
|1
|0.33
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.33
|Зоргане Адем
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|1
|0.33
|Йокота Дайсуке
|1
|0.33
|Сурдез Франк
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|3
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1
Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Гент
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|9.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|3
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2