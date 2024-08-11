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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Серкль Брюгге
4:1
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
10' Гол
Брунинью Филипе
2:0
22' Гол
Олайгбе Казим
2:1
25' Гол
Simion Michez
3:1
42' Гол
Денкей Кевин
45' Желтая карточка
Олайгбе Казим
66' Желтая карточка
Рейнерс Том
85' Желтая карточка
Константопулос Апостолос
4:1
89' Гол
Abdoul Ouattara
90' Желтая карточка
Эрик Дос Сантос
90'+7
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
3
Уткус
Эдгарас
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
30
Брунинью
Филипе
34
Сомерс
Тибо
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
71
Матияш
Давор
4
Плат
Брайан
66
Константопулос
Апостолос
26
Шиманга
Катуку
75
Simion
Michez
42
Марта
Арьяни
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
8
Хендерсон
Эван
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:3
ПДБ
4:0
ПДБ
0:3
ПДБ
0:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.1
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

80
112

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.33
Денкей Кевин 1 0.33
Брунинью Филипе 1 0.33
Олайгбе Казим 1 0.33
Abdoul Ouattara 1 0.33
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейта Чарли 1 0.33
Simion Michez 1 0.33
Верлинден Тибо 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Эрик Дос Сантос 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 2 0
Шиманга Катуку 1 0
Рейнерс Том 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Генк
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сент-Трейден
 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 3
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
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