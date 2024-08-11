Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
4:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБрунинью Филипе
2:0
22' ГолОлайгбе Казим
2:1
25' ГолSimion Michez
3:1
42' ГолДенкей Кевин
45' Желтая карточкаОлайгбе Казим
66' Желтая карточкаРейнерс Том
85' Желтая карточкаКонстантопулос Апостолос
4:1
89' ГолAbdoul Ouattara
90' Желтая карточкаЭрик Дос Сантос
90'+7
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
25'
2:1
42'
45'
66'
89'
4:1
90'
1
Варлесон
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
71
Матияш
Давор
42
Марта
Арьяни
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
27
Кейта
Чарли
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.1
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
80
112
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|1
|0.33
|Денкей Кевин
|1
|0.33
|Брунинью Филипе
|1
|0.33
|Олайгбе Казим
|1
|0.33
|Abdoul Ouattara
|1
|0.33
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейта Чарли
|1
|0.33
|Simion Michez
|1
|0.33
|Верлинден Тибо
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Эрик Дос Сантос
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|2
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Рейнерс Том
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|3
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2