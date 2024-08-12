Тур: 4. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
1:0
14' ГолЙенсен Исак
17' Желтая карточкаMylian Jimenez
1:1
35' ГолOliver Ross
1:2
39' ГолЖассон Андрес
41' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
2:2
45' ГолJakob Nielsen
47' Желтая карточкаВестергорд Магнус
2:3
56' ГолMathias Zanka Jorgensen2
77' Желтая карточкаMarc Nielsen
90' Желтая карточкаЖассон Андрес
90'+11
Ход матча
14'
1:0
17'
35'
39'
41'
45'
56'
77'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
12 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
400 Количество передач 399
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossПолузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Нападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
21 Mads Bomholt
-
-
-
37 Amar Diagne
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
История личных встреч
Виборг
Ольборг
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.36
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
1.57
1.39
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|3
|0.75
|Йенсен Исак
|2
|0.5
|Гроннинг Йеппе
|2 (1)
|0.5
|Аниембе Даниэль
|1
|0.25
|Sergio Andrade
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|2
|0.5
|Жассон Андрес
|1
|0.25
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.25
|Oliver Ross
|1
|0.25
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жассон Андрес
|2
|0
|Mylian Jimenez
|2
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Kasper Davidsen
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3
Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Виборг
Ольборг
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Виборг
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|2