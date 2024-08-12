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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Виборг
2:3
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
14' Гол
Йенсен Исак
17' Желтая карточка
Mylian Jimenez
1:1
35' Гол
Oliver Ross
1:2
39' Гол
Жассон Андрес
41' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
2:2
45' Гол
Jakob Nielsen
47' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
2:3
56' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
77' Желтая карточка
Marc Nielsen
90' Желтая карточка
Жассон Андрес
90'+11

Ход матча

14'
Йенсен Исак
(Sergio Andrade)
1:0
17'
 
Mylian Jimenez
35'
1:1
Oliver Ross
(Mathias Zanka Jorgensen2)
39'
1:2
Жассон Андрес
(Noel Atli Arnorsson)
41'
Гроннинг Йеппе
 
45'
Jakob Nielsen
(Вестергорд Магнус)
2:2
46'
 
Melker Widell
Mylian Jimenez
46'
Мбом Жан-Мануэль
Гроннинг Йеппе
 
47'
Вестергорд Магнус
 
53'
Бергер Софус
Вестергорд Магнус
 
56'
2:3
Mathias Zanka Jorgensen2
(Sebastian Otoa)
59'
 
Marc Nielsen
Noel Atli Arnorsson
59'
 
Джон Келвин
Айдэйл Джон
67'
 
Mads Bomholt
Kasper Davidsen
73'
Ибрагим Саид
Jakob Nielsen
 
77'
 
Marc Nielsen
79'
 
Хелениус Никлас
Oliver Ross
86'
Жуниор Ренато
Sergio Andrade
 
90'
 
Жассон Андрес

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 400 Количество передач 399
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
30
Srdjan
Kuzmic
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
1
Мюллер
Винсент
3
Sebastian
Otoa
2
Диаките
Умар
4
Крамер
Ларс
II
24
Noel
Atli
Arnorsson
16
Kasper
Davidsen
6
Mylian
Jimenez
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
19
Айдэйл
Джон
Виборг
4-3-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Виборг
Ольборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
К
2:0
ТМК
2:1
СД
1:3
СД
2:1
SE
1:1
СД
2:5
СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.36

Среднее время на гол

78
66

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.39

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 3 0.75
Йенсен Исак 2 0.5
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.5
Аниембе Даниэль 1 0.25
Sergio Andrade 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.5
Жассон Андрес 1 0.25
Хёйхольт Мальте 1 0.25
Oliver Ross 1 0.25
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Якобс Ями 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 2 0
Mylian Jimenez 2 0
Marc Nielsen 1 0
Kasper Davidsen 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3
Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Виборг
Ольборг

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Виборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Люнгбю
 4 0 2 2 2 - 6 2
10.
Виборг
 4 0 1 3 8 - 12 1
11.
Сённерйюск
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Копенгаген Оскарссон Орри 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Джон Келвин задерживает мяч рукой
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Ибрагим Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 92'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Диаките Умар успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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