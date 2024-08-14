☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Гремио
2:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
58' Гол
Лима
68' Желтая карточка
Марчесин Агустин
68' Желтая карточка
Гансо Пауло
72' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
72' Желтая карточка
Тьяго Сантос
1:1
74' Пенальти
Рейналдо Мануэл
76' Желтая карточка
Эскердинья Франсиско
2:1
77' Гол
Рейналдо Мануэл
84' Красная карточка
Эли Родриго
90'+7
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
21
Павон
Кристиан
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
53
Эскердинья
Франсиско
8
Gabriel
Martinelli
III
7
Андре
5
Александр
Гомес
II
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
Гремио
4-2-3-1
Флуминенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Гремио
Флуминенсе

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
44%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

39 матчей

56.4%
25.6%
18%
22 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
48.7%
12.8%
15 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

41%
43.6%
15.4%
16 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

0.95
0.7

Среднее время на гол

95
128

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.29
Коста Диего 1 0.14
Кристальдо Франко 1 0.14
Сотельдо Йеферсон 1 0.14
Педро Жоао II 1 0.14
Henrique Souza Ewerthon3 1 0.14
Nathan Ribeiro 1 0.14
Gustavo Gomes 1 0.14
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 0.29
Маркус Аленсар 2 0.29
Джон Кеннеди 1 0.14
Кано Херман 1 0.14
Гансо Пауло 1 0.14
Маноэл 1 0.14
Кено 1 0.14
Лима II 1 0.14

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 1 1
Вильясанти Матиас 1 1
Каннеманн Вальтер 2 0
Педро Жоао 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Кристальдо Франко 2 0
Коста Диего 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Pepe4 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 3 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Теранс Давид 1 0
Лима II 1 0
Маркус Аленсар 1 0

Результаты матчей

Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Флуминенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0
Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1

Результаты матчей

Гремио
Флуминенсе

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гремио
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
Атлетико Минейро
Коло-Коло
Хуниор
Пеньяроль
Стронгест
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Фламенго
Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Лима II бьет в цель!
    • 56'
      Кено уходит с поля. Лима II выходит вместо него
    • 56'
      Александр Гомес II уходит с поля. Facundo Bernal выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Мартинелли уходит с поля. Кено выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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