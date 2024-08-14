2:1
Конец матча
0'
0:1
58' ГолЛима
68' Желтая карточкаМарчесин Агустин
68' Желтая карточкаГансо Пауло
72' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
72' Желтая карточкаТьяго Сантос
1:1
74' ПенальтиРейналдо Мануэл
76' Желтая карточкаЭскердинья Франсиско
2:1
77' ГолРейналдо Мануэл
84' Красная карточкаЭли Родриго
90'+7
Ход матча
58'
0:1
68'
68'
72'
72'
74'
1:1
77'
2:1
84'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.87 Тотал меньше 2 голов
-
17
Дуглас
XV
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
-
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Гремио
Флуминенсе
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
44%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
39 матчей
56.4%
25.6%
18%
22 победы 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
48.7%
12.8%
15 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
41%
43.6%
15.4%
16 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.55
1.32
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.7
Среднее время на гол
95
128
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.29
|Коста Диего
|1
|0.14
|Кристальдо Франко
|1
|0.14
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.14
|Педро Жоао II
|1
|0.14
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0.14
|Nathan Ribeiro
|1
|0.14
|Gustavo Gomes
|1
|0.14
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|2
|0.29
|Маркус Аленсар
|2
|0.29
|Джон Кеннеди
|1
|0.14
|Кано Херман
|1
|0.14
|Гансо Пауло
|1
|0.14
|Маноэл
|1
|0.14
|Кено
|1
|0.14
|Лима II
|1
|0.14
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|1
|1
|Вильясанти Матиас
|1
|1
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Лима II
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Флуминенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0
Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1
Результаты матчей
Гремио
Флуминенсе
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гремио
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.87 Тотал меньше 2 голов
-