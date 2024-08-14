Тур: 15. Стадион: Oester Hus Arena.
0'
26' Желтая карточкаРоджерс Сэмюэль
38' Желтая карточкаJarmund Oeyen Kvernstuen
42' Желтая карточкаDavid Snaer Johannsson
45' Желтая карточкаНюхаген Андреас
0:1
54' ГолHaakon Butli Hammer
0:2
65' ГолMarcus Rafferty
90'+7
Ход матча
26'
45'
54'
65'
0:2
24
Асанте
Эйрик
18
Эбю
Олав
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
19 Daniel Braut
-
-
23 Erik Berland
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Санднес
Олесунн
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.83
1.33
Среднее время на гол
31
67
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.39
|Daniel Braut
|3
|0.17
|Нюхаген Андреас
|1
|0.06
|Herman Kleppa
|1
|0.06
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Markus Aanesland
|1
|0.06
|Бркич Харис
|1
|0.06
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.06
|Эбю Олав
|1
|0.06
|Artan Memedov
|1
|0.06
|Noah Bertelsen
|1
|0.06
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.33
|Claudio Braga
|3
|0.17
|Атанга Исаак
|3
|0.17
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.11
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.11
|David Snaer Johannsson
|1
|0.06
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.06
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Marcus Rafferty
|1
|0.06
|Кителано Йон
|1
|0.06
|Stian Aarones Holte
|1
|0.06
|Диоп Моктар
|1
|0.06
|Грогард Томас
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|5
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Хейланн Томми
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Олесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
2
Санднес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Олесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
3
10
Санднес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Олесунн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
36%
2
22%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
15%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
15%
4
33%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
4
33%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Пропущено
27
22
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
7
26%
1
5%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
7
32%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
8
35%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
6
32%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
47
34
23 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
7
15%
2
6%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
8
17%
12
35%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
8
17%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1
Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5
Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1
Результаты матчей
Санднес
Олесунн
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санднес
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
63
37
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
612
612
216
315
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5