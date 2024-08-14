☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: .
Санднес
0:2
Конец матча
Олесунн
0'
26' Желтая карточка
Роджерс Сэмюэль
38' Желтая карточка
Jarmund Oeyen Kvernstuen
42' Желтая карточка
David Snaer Johannsson
45' Желтая карточка
Нюхаген Андреас
0:1
54' Гол
Haakon Butli Hammer
0:2
65' Гол
Marcus Rafferty
90'+7
30
Мбайе
Серинье
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
18
Эбю
Олав
22
Сакор
Важебах
31
Йортесет
Исак
17
Нюхаген
Андреас
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
10
Хейланн
Томми
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
44
Роджерс
Сэмюэль
2
Mads
Nielsen
II
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
7
Kristoffer
Nessoe
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
5
Грогард
Томас
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
Санднес
3-5-2
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Олесунн

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.33

Среднее время на гол

31
67

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.39
Daniel Braut 3 0.17
Нюхаген Андреас 1 0.06
Herman Kleppa 1 0.06
Сакор Важебах 1 0.06
Markus Aanesland 1 0.06
Бркич Харис 1 0.06
Matias Belli Moldskred 1 0.06
Эбю Олав 1 0.06
Artan Memedov 1 0.06
Noah Bertelsen 1 0.06
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.33
Claudio Braga 3 0.17
Атанга Исаак 3 0.17
Sander Hestetun Kilen 2 0.11
Карлсбакк Маркус 2 0.11
David Snaer Johannsson 1 0.06
Kristoffer Nessoe 1 0.06
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.06
Marcus Rafferty 1 0.06
Кителано Йон 1 0.06
Stian Aarones Holte 1 0.06
Диоп Моктар 1 0.06
Грогард Томас 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 5 0
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Хейланн Томми 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Espen Hammer Berger 1 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Санднес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Олесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
2
Санднес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Олесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

3
10
Санднес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Олесунн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

26
17

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
36%
2
22%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
15%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
15%
4
33%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
4
33%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
4
29%
76-90

Пропущено

27
22
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
7
26%
1
5%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
7
32%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
8
35%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
6
32%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

47
34
23 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
7
15%
2
6%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
8
17%
12
35%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
8
17%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1
Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5
Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1

Результаты матчей

Санднес
Олесунн

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санднес
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
6
12
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 18 12 3 3 46 - 20 39
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Эгерсунд
 18 9 5 4 40 - 33 32
5.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 18 7 7 4 39 - 24 28
8.
Конгсвингер
 18 7 7 4 32 - 33 28
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Левангер
 18 4 9 5 30 - 24 21
11.
Рёуфосс
 18 5 5 8 14 - 22 20
12.
Олесунн
 18 5 3 10 23 - 34 18
13.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
14.
ИК Старт
 18 4 4 10 22 - 37 16
15.
Мьёндален
 18 3 6 9 25 - 34 15
16.
Санднес
 18 3 4 11 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
3.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
4.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
11.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 7 10
12.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
13.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 9 2 2 5 14 - 20 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
6.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Олесунн
 8 3 1 4 9 - 12 10
10.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Мьёндален
 8 1 2 5 10 - 16 5
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 9 0 2 7 7 - 20 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Нюхаген Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      David Snaer Johannsson получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Jarmund Oeyen Kvernstuen получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Роджерс Сэмюэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 0:2 Олесунн онлайн

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