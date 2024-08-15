☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Пеньяроль
4:0
Конец матча
Стронгест
0'
1:0
9' Гол
Фернандес Леонардо
2:0
16' Гол
Сильвера Максимилиано
27' Желтая карточка
Eduardo Darias
3:0
36' Гол
Баэс Хайме
59' Желтая карточка
Джузино Эдриан
71' Желтая карточка
Рамальо Родриго
4:0
72' Гол
Facundo Batista
85' Желтая карточка
Ортега Микаэль
90'+5
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
27
Lucas
Francois
II
14
Гарсия
Дамиан
13
Eduardo
Darias
7
Кабрера
Хавьер
8
Фернандес
Леонардо
28
Баэс
Хайме
11
Сильвера
Максимилиано
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
5
Джузино
Эдриан
3
Аймар
Дарио
23
Чура
Хейсон
28
Аярса
Абдиель
16
Victor
Cuellar
8
Урсино
Лусиано
7
Joel
Amoroso
11
Enrique
Triverio
30
Арраскайта
Хайме
Пеньяроль
4-2-3-1
Стронгест
4-3-3

История личных встреч

Пеньяроль
Стронгест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.86
Фернандес Леонардо 3 0.43
Оливера Максимильяно 1 0.14
Баэс Хайме 1 0.14
Lucas Francois II 1 0.14
Javier Mendez III 1 0.14
Facundo Batista 1 0.14
Guzman Rodriguez 1 0.14
Eduardo Darias 1 0.14
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.29
Enrique Triverio 2 0.29
Рамальо Родриго 1 0.14
Ортега Микаэль 1 0.14
Alvaro Quiroga 1 0.14
Bryan Angulo 1 (1) 0.14

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 6 0
Рамирес Гастон 3 0
Javier Mendez III 2 0
Гарсия Дамиан 2 0
Агирре Вашингтон 1 0
Оливера Максимильяно 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Lucas Francois II 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Родриго 2 0
Урсино Лусиано 2 0
Джузино Эдриан 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Enrique Triverio 1 0
Ортега Микаэль 1 0
Аймар Дарио 1 0
Alvaro Quiroga 1 0
Daniel Rojas 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7
Пеньяроль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стронгест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3
Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3
Стронгест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Санта Крус - Стронгест 1:2 Стронгест - Индепендьенте Петролеро 5:0 Олвейс Реди - Стронгест 0:0 Стронгест - Аврора 1:1
ГВ Сан-Хосе - Стронгест 5:2 Стронгест - Университарио Винто 1:0 Гремио - Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0 Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1

Результаты матчей

Пеньяроль
Стронгест

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
2
2
2
3.5
1
2
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Фламенго
Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 6
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
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