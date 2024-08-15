0'
1:0
9' ГолФернандес Леонардо
2:0
16' ГолСильвера Максимилиано
27' Желтая карточкаEduardo Darias
3:0
36' ГолБаэс Хайме
59' Желтая карточкаДжузино Эдриан
71' Желтая карточкаРамальо Родриго
4:0
72' ГолFacundo Batista
85' Желтая карточкаОртега Микаэль
90'+5
Ход матча
9'
16'
27'
36'
3:0
59'
71'
72'
4:0
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.90 Точный счёт – 1:1
20
Pedro
Milans
28
Баэс
Хайме
15
Maxi
Caire
23
Чура
Хейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Diego SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чура ХейсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Рока КарлосЗащитник
-
14 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
История личных встреч
Пеньяроль
Стронгест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.86
|Фернандес Леонардо
|3
|0.43
|Оливера Максимильяно
|1
|0.14
|Баэс Хайме
|1
|0.14
|Lucas Francois II
|1
|0.14
|Javier Mendez III
|1
|0.14
|Facundo Batista
|1
|0.14
|Guzman Rodriguez
|1
|0.14
|Eduardo Darias
|1
|0.14
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсино Лусиано
|2
|0.29
|Enrique Triverio
|2
|0.29
|Рамальо Родриго
|1
|0.14
|Ортега Микаэль
|1
|0.14
|Alvaro Quiroga
|1
|0.14
|Bryan Angulo
|1 (1)
|0.14
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|6
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Javier Mendez III
|2
|0
|Гарсия Дамиан
|2
|0
|Агирре Вашингтон
|1
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Джузино Эдриан
|2
|0
|Daniel Lino
|2
|0
|Эноумба Марк
|0
|1
|Maxi Caire
|1
|0
|Enrique Triverio
|1
|0
|Ортега Микаэль
|1
|0
|Аймар Дарио
|1
|0
|Alvaro Quiroga
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Пеньяроль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стронгест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3
Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3
Стронгест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Санта Крус - Стронгест 1:2 Стронгест - Индепендьенте Петролеро 5:0 Олвейс Реди - Стронгест 0:0 Стронгест - Аврора 1:1
ГВ Сан-Хосе - Стронгест 5:2 Стронгест - Университарио Винто 1:0 Гремио - Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0 Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1
Результаты матчей
Пеньяроль
Стронгест
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
25
16
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|6
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.90 Точный счёт – 1:1