1:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
22'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
44
Витор
Нуньеш
10
Рони
III
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
-
17 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Луиджи
-
41 Эстевао
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
6 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.45
0.83
Среднее время на гол
62
108
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
66
77
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.82
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.18
|Угу Мигель
|2
|0.18
|Соарес Франсиско
|1
|0.09
|Джеффиньо
|1
|0.09
|Саварино Джефферсон
|1
|0.09
|Энрике Луис IX
|1
|0.09
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|2
|0.29
|Эндрик II
|2
|0.29
|Гомес Густаво
|2 (2)
|0.29
|Лазаро
|1
|0.14
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.14
|Luis Guilherme
|1
|0.14
|Рони III
|1
|0.14
|Пикерес Хоакин
|1
|0.14
|Морено Анибал
|1
|0.14
|Риос Ричард
|1
|0.14
|Эстевао
|1
|0.14
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Alexander Barboza
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риос Ричард
|3
|0
|Vanderlan
|2
|0
|Абел Феррейра
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
6
67%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
6
43%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
23
12
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
51
46
42
28
33
19
15
19
15
19
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|6
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3