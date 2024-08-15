☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Первый тайм: 32'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
22' Гол
Энрике Луис
29' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
18
Альмада
Тьяго
10
Саварино
Джефферсон
99
Хесус
Игорь
21
Вевертон
Перейра
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
4
Гиай
Агустин
5
Морено
Анибал
23
Вейга
Рафаэль
6
Vanderlan
18
José
Maurisio3
42
Лопес
Хосе
Мануэль
10
Рони
III
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
6 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:4
СA
0:1
ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.45
0.83

Среднее время на гол

62
108

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.82
Эдуардо Карлос II 2 0.18
Угу Мигель 2 0.18
Соарес Франсиско 1 0.09
Джеффиньо 1 0.09
Саварино Джефферсон 1 0.09
Энрике Луис IX 1 0.09
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 2 0.29
Эндрик II 2 0.29
Гомес Густаво 2 (2) 0.29
Лазаро 1 0.14
Лопес Хосе Мануэль 1 0.14
Luis Guilherme 1 0.14
Рони III 1 0.14
Пикерес Хоакин 1 0.14
Морено Анибал 1 0.14
Риос Ричард 1 0.14
Эстевао 1 0.14

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Диего 1 1
Баштуш Бартоломеу 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Alexander Barboza 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 3 0
Vanderlan 2 0
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
6
67%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
6
1.5
4
2
2
8
2.5
3
3
1
9
3.5
1
5
1
9
4.5
1
5
1
9
5.5
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Фламенго
Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 6
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Лопес Хосе Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Хесус Игорь сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Энрике Луис IX бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Ботафого Рио-де-Жанейро.
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