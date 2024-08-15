0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
19'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
1.14
Среднее время на гол
360
78
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.29
|Джиротти Федерико
|2
|0.29
|Боу Густаво
|1
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.14
|Ramiro Ruiz
|1
|0.14
|Juan Rodriguez2
|1
|0.14
|Соса Рамон
|1
|0.14
|Мантилья Кевин
|1
|0.14
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|5
|0.71
|Колидио Факундо
|2
|0.29
|Фонсека Николас
|1
|0.14
|Солари Пабло
|1
|0.14
|Боселли Себастьян
|1
|0.14
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.14
|Мастантуоно Франко
|1
|0.14
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|2
|1
|Портильо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бартиччотто Бруно
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Портильо Хуан Карлос
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колидио Факундо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
6 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|6
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3