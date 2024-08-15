☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 32'
Ривер Плейт
0'
19' Желтая карточка
Каталан Матиас

Ход матча

19'
Каталан Матиас
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.61
3.00
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2.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Портильо
Хуан
Карлос
26
Портильо
Маркос
19
Мойяно
Франко
8
Галарса
Матиас
14
Мартинес
Алекс
9
Джиротти
Федерико
32
Бартиччотто
Бруно
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
6
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
5
Краневиттер
Матиас
29
Альендро
Родриго
31
Симон
Сантьяго
30
Мастантуоно
Франко
19
Эчеверри
Клаудио
7
Барейро
Адам
Тальерес Кордоба
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
1:0
К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1.14

Среднее время на гол

360
78

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.29
Джиротти Федерико 2 0.29
Боу Густаво 1 0.14
Каталан Матиас 1 0.14
Ramiro Ruiz 1 0.14
Juan Rodriguez2 1 0.14
Соса Рамон 1 0.14
Мантилья Кевин 1 0.14
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 5 0.71
Колидио Факундо 2 0.29
Фонсека Николас 1 0.14
Солари Пабло 1 0.14
Боселли Себастьян 1 0.14
Эчеверри Клаудио 1 0.14
Мастантуоно Франко 1 0.14

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 2 1
Портильо Маркос 3 0
Портилья Хуан 3 0
Каталан Матиас 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бартиччотто Бруно 2 0
Эррера Гидо 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Портильо Хуан Карлос 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колидио Факундо 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
6 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
5
2.5
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Фламенго
Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 6
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.61
3.00
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