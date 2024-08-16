0:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПолента Диего
25' Желтая карточкаЛусиано Невес
36' Желтая карточкаАрболеда Роберт
49' Желтая карточкаГуставо Диас
58' Желтая карточкаAlan Franco1
86' Желтая карточкаПерейра Маурисио
90'+5
Ход матча
13'
25'
36'
49'
58'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мехия
Луис
11
Gabriel
Baez
22
Diego
Zabala
13
Рафинья
XXI
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Diego ZabalaНападающий
- Запасные игроки
-
13 Антони МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
17 Nahuel Lopez
-
30 Diego Herazo
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
-
-
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Carneiro
|3 (1)
|0.27
|Бентанкур Рубен
|2
|0.18
|Кастро Алексис
|2
|0.18
|Leandro Lozano
|2
|0.18
|Lucas Sanabria
|1
|0.09
|Franco Romero1
|1
|0.09
|Антони Матео
|1
|0.09
|Jeremia Recoba
|1
|0.09
|Osinachi Ebere
|1 (1)
|0.09
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|3
|0.43
|Лусиано Невес
|3
|0.43
|Alisson II
|1
|0.14
|Силва Андре III
|1
|0.14
|Rodrigo Nestor
|1
|0.14
|Лукас Моура
|1 (1)
|0.14
Карточки
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полента Диего
|4
|1
|Кастро Алексис
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Gonzalo Carneiro
|2
|0
|Leandro Lozano
|2
|0
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|Gabriel Baez
|1
|0
|Antonio Galeano
|1
|0
|Lucas Sanabria
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
|Гонсалес Гастон
|1
|0
|Антони Матео
|1
|0
|Felipe Cairus
|1
|0
|Jeremia Recoba
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|3
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Насьональ Монтевидео
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
4
Насьональ Монтевидео
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Пропущено
9
3
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео - Мирамар Мисионес 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:6
Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:1 Серро Ларго - Насьональ Монтевидео 0:4 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Серро - Насьональ Монтевидео 3:0 Бостон Ривер - Насьональ Монтевидео 1:3 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
51
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
52
65
43
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3