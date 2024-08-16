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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Насьональ Монтевидео
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
13' Желтая карточка
Полента Диего
25' Желтая карточка
Лусиано Невес
36' Желтая карточка
Арболеда Роберт
49' Желтая карточка
Густаво Диас
58' Желтая карточка
Alan Franco1
86' Желтая карточка
Перейра Маурисио
90'+5
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
4
Коатес
Себастьян
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
26
Lucas
Sanabria
8
Олива
Кристиан
16
Кастро
Алексис
7
Antonio
Galeano
9
Бентанкур
Рубен
22
Diego
Zabala
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
Насьональ Монтевидео
4-3-3
Сан-Паулу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Carneiro 3 (1) 0.27
Бентанкур Рубен 2 0.18
Кастро Алексис 2 0.18
Leandro Lozano 2 0.18
Lucas Sanabria 1 0.09
Franco Romero1 1 0.09
Антони Матео 1 0.09
Jeremia Recoba 1 0.09
Osinachi Ebere 1 (1) 0.09
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 3 0.43
Лусиано Невес 3 0.43
Alisson II 1 0.14
Силва Андре III 1 0.14
Rodrigo Nestor 1 0.14
Лукас Моура 1 (1) 0.14

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 4 1
Кастро Алексис 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Gonzalo Carneiro 2 0
Leandro Lozano 2 0
Бентанкур Рубен 1 0
Gabriel Baez 1 0
Antonio Galeano 1 0
Lucas Sanabria 1 0
Олива Кристиан 1 0
Franco Romero1 1 0
Гонсалес Гастон 1 0
Антони Матео 1 0
Felipe Cairus 1 0
Jeremia Recoba 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Igor Vinicius 2 0
Густаво Диас 1 0
Welington 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Насьональ Монтевидео
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4
Насьональ Монтевидео
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Пропущено

9
3
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео - Мирамар Мисионес 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:6
Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:1 Серро Ларго - Насьональ Монтевидео 0:4 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Серро - Насьональ Монтевидео 3:0 Бостон Ривер - Насьональ Монтевидео 1:3 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
5
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
2
6
5
1.5
4
3
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • 76'
    Диего Сабала уходит с поля. Nicolas Rodriguez выходит вместо него
  • 64'
    Антонио Галеано уходит с поля. Jeremia Recoba выходит вместо него
  • 58'
    Алан Франко получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Густаво Диас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Феррейра уходит с поля. Веллингтон Рато выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Арболеда Роберт получил желтую карточку от судьи
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