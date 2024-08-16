0'
1:0
29' ГолАраужо Луис
30' Желтая карточкаХустиниано Леонель
52' Желтая карточкаПульгар Эрик
60' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
2:0
89' ГолЛео Перейра
90'+7
Ход матча
29'
1:0
52'
89'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Bruno SavioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роча ЙомарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Чавес ЛукасНападающий
-
27 Вака ХенриНападающий
-
8 Luis Paz
-
16 Diego Arroyo
-
30 Javier Uzeda
-
33 Ervin Vaca
-
Главный тренер: Flavio Robatto
История личных встреч
Фламенго
Боливар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (1)
|0.71
|Лео Перейра
|1
|0.14
|Жерсон Сантос
|1
|0.14
|Араужо Луис
|1
|0.14
|Винья Матиас
|1
|0.14
|Ортис Лео
|1
|0.14
|Айртон Лукас
|1
|0.14
|Эвертон Соарес
|1
|0.14
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5 (1)
|0.71
|Bruno Savio
|3
|0.43
|Вака Рамиро
|2
|0.29
|Сагредо Хесус
|1
|0.14
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Энрике Бруно
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Savio
|3
|0
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Сагредо Хесус
|2
|0
|Роча Йомар
|0
|1
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Фламенго
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Боливар
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
3
27%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0
Боливар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боливар - Вильстерман 2:0 Ройял Пари - Боливар 0:1 Боливар - ГВ Сан-Хосе 4:0 Насьональ Потоси - Боливар 2:1
Боливар - Олвейс Реди 0:0 Блуминг - Боливар 0:5 Альянса Лима - Боливар 2:3 Боливар - Палестино 3:1 Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4
Результаты матчей
Фламенго
Боливар
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
25
34
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 3