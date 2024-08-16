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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Фламенго
2:0
Конец матча
Боливар
0'
1:0
29' Гол
Араужо Луис
30' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
52' Желтая карточка
Пульгар Эрик
60' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
2:0
89' Гол
Лео Перейра
90'+7
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Жерсон
Сантос
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
1
Лампе
Карлос
4
Сагредо
Хосе
3
Оливейра
Андерсон
44
Renzo
Orihuela
2
Сагредо
Хесус
11
Вака
Рамиро
23
Хустиниано
Леонель
20
Сауседо
Фернандо
90
Fabio
da
Silva2
9
Alfio
Oviedo
10
Bruno
Savio
Фламенго
4-2-2-2
Боливар
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Боливар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (1) 0.71
Лео Перейра 1 0.14
Жерсон Сантос 1 0.14
Араужо Луис 1 0.14
Винья Матиас 1 0.14
Ортис Лео 1 0.14
Айртон Лукас 1 0.14
Эвертон Соарес 1 0.14
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 5 (1) 0.71
Bruno Savio 3 0.43
Вака Рамиро 2 0.29
Сагредо Хесус 1 0.14

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Энрике Бруно 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Айртон Лукас 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Savio 3 0
Хустиниано Леонель 2 0
Сагредо Хесус 2 0
Роча Йомар 0 1
Родригес Патрисио II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Фламенго
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Боливар
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
3
27%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0
Боливар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боливар - Вильстерман 2:0 Ройял Пари - Боливар 0:1 Боливар - ГВ Сан-Хосе 4:0 Насьональ Потоси - Боливар 2:1
Боливар - Олвейс Реди 0:0 Блуминг - Боливар 0:5 Альянса Лима - Боливар 2:3 Боливар - Палестино 3:1 Боливар - Реал Санта Крус 4:0 Аврора - Боливар 1:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Фламенго - Боливар 4:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 0:1 Мильонариос - Боливар 1:1 Боливар - Фламенго 2:1 Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4

Результаты матчей

Фламенго
Боливар

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
2 Гремио
1 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
1 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
0 Хуниор
4 Пеньяроль
0 Стронгест
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
1 Ривер Плейт
0 Насьональ Монтевидео
0 Сан-Паулу
2 Фламенго
0 Боливар
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 3
Весь список
  • 67'
    Фабио уходит с поля. Роча Йомар выходит вместо него
  • 60'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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