Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Хорошую попытку сделал Брюнхильдсен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Люнгбю

41' Осман Диао не смог попасть в створ ударом издали

35' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мартинес Эмилиано получил желтую карточку от судьи

25' Габриэль Адам нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

25' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Чилуфя Эдвард из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

23' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

22' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ох, нехорошо это выглядит. Соренсен Кристиан I получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Соренсен Кристиан I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

17' Симсир Араль не смог попасть в створ ударом издали

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

12' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Брюнхильдсен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Брюнхильдсен Ола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гюткьяер Фредерик нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

5' Финнссон Кольбейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

3' О, нет. Из многообещающей позиции Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

3' Хамалайнен Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля