Тур: 5. Стадион: Люнгбю. Зрители: 4149 Главный судья: Aydin Uslu
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
0:1
64' ГолФранкулино
1:1
73' ГолСанграв Лаудж
90' Желтая карточкаВинтер Каспер
1:2
90' ГолСимсир Араль
90'+9
Ход матча
64'
0:1
73'
1:1
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
188 Количество передач 280
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
73
Жуниньо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Мидтьюлланн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.46
Среднее время на гол
52
61
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.45
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.58
1.46
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.2
|Амон Джонатан
|1
|0.2
|Санграв Лаудж
|1
|0.2
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Винтер Каспер
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|3
|0.6
|Букса Адам
|2
|0.4
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.4
|Симсир Араль
|1
|0.2
|Франкулино
|1
|0.2
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Габриэль Адам
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
50%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2
Результаты матчей
Люнгбю
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|3
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|2
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|2