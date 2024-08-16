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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4149 Главный судья: Aydin Uslu
Люнгбю
1:2
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
25' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
0:1
64' Гол
Франкулино
1:1
73' Гол
Санграв Лаудж
90' Желтая карточка
Винтер Каспер
1:2
90' Гол
Симсир Араль
90'+9

Ход матча

21'
 
Андерссон Йоэль
Соренсен Кристиан
25'
 
Мартинес Эмилиано
60'
 
Серенсен Оливер
Кастильо Денил
60'
 
Гогорза Микель
Чилуфя Эдвард
61'
 
Соренсен Мадс Бек
Жуниньо
64'
0:1
Франкулино
(Габриэль Адам)
71'
William Kumado
Tobias Storm
 
71'
Абубакари Малик
Магнуссон Сайвар-Атли
 
73'
Санграв Лаудж
(Йенсен Магнус)
1:1
80'
Ромер Марсель
Амон Джонатан
 
80'
Фрауло Густав
Гюткьяер Фредерик
 
84'
 
Камара Аль-Хаджи
Брюнхильдсен Ола
90'
Винтер Каспер
 
90'
1:2
Симсир Араль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 188 Количество передач 280
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
17
Амон
Джонатан
16
Олафссон
Элиас-Рафн
13
Габриэль
Адам
4
Осман
Диао
73
Жуниньо
15
Соренсен
Кристиан
I
9
Брюнхильдсен
Ола
5
Мартинес
Эмилиано
21
Кастильо
Денил
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
14
Чилуфя
Эдвард
Люнгбю
3-4-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Люнгбю
Мидтьюлланн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:1
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.46

Среднее время на гол

52
61

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.45

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.58
1.46

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.2
Амон Джонатан 1 0.2
Санграв Лаудж 1 0.2
Йенсен Магнус 0 0
Винтер Каспер 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 3 0.6
Букса Адам 2 0.4
Брюнхильдсен Ола 2 0.4
Симсир Араль 1 0.2
Франкулино 1 0.2
Чилуфя Эдвард 0 0
Габриэль Адам 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 2 0
Винтер Каспер 2 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
50%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2

Результаты матчей

Люнгбю
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Брондбю
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Раннерс
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Ольборг
 4 2 0 2 5 - 8 6
9.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Виборг
 4 0 1 3 8 - 12 1
11.
Сённерйюск
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Раннерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (1)
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3
Копенгаген Оскарссон Орри 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Виборг Гроннинг Йеппе 2
Виборг Вестергорд Магнус 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Мидтьюлланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4149 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Люнгбю: 40%, Мидтьюлланн: 60%.
  • 98'
    Люнгбю контролирует мяч.
  • 97'
    Команда Мидтьюлланн забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 96'
    Г О О О О Л - Симсир Араль забивает ударом с левой ноги!
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