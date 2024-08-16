Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

82' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

82' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хорошую попытку сделал Акуджоби Хамди . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Emanuel Poku получил желтую карточку от судьи

77' Матч возобновлен

76' Тактическая замена. Йосип Митрович уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Флоранюс Шерел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Безумный фол. Флоранюс Шерел грубо играет против соперника. Пострадал Йосип Митрович

73' Г О О О О Л - Йосип Митрович забивает ударом с правой ноги!

73' ШТАНГА! Так было близко к голу - Халилович Ален нанес удар в каркас ворот!

69' Баккер Нордин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Йосип Митрович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Халилович Ален бьет со штрафного в створ, но Нордин Баккер держит все под контролем

61' Makan Aiko получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Makan Aiko получил желтую карточку от судьи

60' Маменги Кристофер получил желтую карточку от судьи

60' Йоей Якобс выиграл воздушное противоборство у Makan Aiko

59' Хорошую попытку сделал Makan Aiko . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

55' Йосип Митрович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Йоей Якобс нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

54' Ресинк Стейе пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

50' Фоссо Райан пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

49' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Йосип Митрович ослабляет давление, выбив мяч.

46' Налич Ади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.