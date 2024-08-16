Тур: 2. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Йоей Кой
3:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолХалилович Ален
60' Желтая карточкаМаменги Кристофер
60' Желтая карточкаMakan Aiko
2:0
68' ГолПетерсон Кристофер
3:0
73' ГолМитрович Йосип
75' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
77' Желтая карточкаEmanuel Poku
89' Желтая карточкаВан Оттеле Сюб
90'+3
Ход матча
24'
1:0
60'
68'
73'
3:0
75'
77'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
377 Количество передач 351
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Makan AikoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
-
34 Jaden Pinas
-
39 Emanuel Poku
-
40 Marley Dors
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
29
Голов в среднем за матч
1.22
2.64
Среднее время на гол
73
34
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.88
Среднее время на гол
100
102
Всего голов
20
36
Голов в среднем за матч
1.05
1.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
85
47
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.5
|Митрович Йосип
|1
|0.5
|Makan Aiko
|1
|0.5
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Makan Aiko
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийом Батист
|0
|1
|Висус Рикардо
|0
|1
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4
Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1
Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|2
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Фортуна Ситтард
|Петерсон Кристофер
|1 (1)
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1
|АЗ Алкмаар
|Деккер Максим
|1
|Херенвен
|Бохневич Павел
|1