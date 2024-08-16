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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Фортуна Ситтард
3:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
24' Гол
Халилович Ален
60' Желтая карточка
Маменги Кристофер
60' Желтая карточка
Makan Aiko
2:0
68' Гол
Петерсон Кристофер
3:0
73' Гол
Митрович Йосип
75' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
77' Желтая карточка
Emanuel Poku
89' Желтая карточка
Ван Оттеле Сюб
90'+3

Ход матча

11'
 
Emanuel Poku
Робине Тома
24'
Халилович Ален
(Розье Лорейнц)
1:0
53'
 
Маменги Кристофер
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
60'
 
Маменги Кристофер
60'
Makan Aiko
 
68'
Петерсон Кристофер
(Дейкс Митчелл)
2:0
73'
Митрович Йосип
3:0
75'
 
Флоранюс Шерел
76'
Бастьен Самюэль
Митрович Йосип
 
76'
Эрцег Анте
Халилович Ален
 
77'
 
Emanuel Poku
79'
 
Карбонель Алекс
Налич Ади
79'
 
Маттуар Фез
Бальбао Алекс
86'
Ван Оттеле Сюб
Розье Лорейнц
 
86'
Dario Grujic
Петерсон Кристофер
 
89'
Ван Оттеле Сюб
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 377 Количество передач 351
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
4
Адевойе
Шоун
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
28
Митрович
Йосип
7
Петерсон
Кристофер
11
Makan
Aiko
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
2
Флоранюс
Шерел
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
8
Ресинк
Стейе
23
Бальбао
Алекс
17
Хансен
Корнелиус
16
Налич
Ади
9
Робине
Тома
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Алмере Сити
4-4-1-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
К
1:2
Э
2:1
ТМК
0:13
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
29

Голов в среднем за матч

1.22
2.64

Среднее время на гол

73
34

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.88

Среднее время на гол

100
102

Всего голов

20
36

Голов в среднем за матч

1.05
1.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
47

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 1
Петерсон Кристофер 1 0.5
Митрович Йосип 1 0.5
Makan Aiko 1 0.5
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Лорейнц 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Makan Aiko 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4
Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1
Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Херенвен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аякс
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Херенвен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Ситтард Халилович Ален 2
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Фортуна Ситтард Петерсон Кристофер 1 (1)
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
Херенвен Бохневич Павел 1
Весь список
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