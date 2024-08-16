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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
34' Желтая карточка
Коне Мохамед
47' Желтая карточка
Кейта Чейк
49' Желтая карточка
Камара Этьен
54' Желтая карточка
Петрис Жереми
90' Желтая карточка
Морис Антони
1:0
90' Пенальти
Фусейни Мохаммед
90'+9
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
24
Ванхутт
Шарль
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
77
Фусейни
Мохаммед
II
11
Теклаб
Хенок
48
Лейсен
Федде
13
Родригес
Кевин
II
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
95
Кейта
Чейк
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
10
Баджи
Юссуф
Юнион Сент-Жиллуаз
4-1-3-2
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.5
Родригес Кевин II 2 0.5
Фусейни Мохаммед II 1 (1) 0.25
Пуэртас Кэмерон 1 0.25
Эккерт Айенса Деннис 1 0.25
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 3 (1) 0.75
Бернье Антуан 1 0.25
Гуагон Парфэйт 1 0.25
Зоргане Адем 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейсен Федде 2 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Этьен 4 0
Хейманс Дан 2 0
Петрис Жереми 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Бернье Антуан 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Кейта Чейк 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3
Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Генк
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сент-Трейден
 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
  • 70'
    Теклаб Хенок уходит с поля. Mamadou Traore выходит вместо него
  • 56'
    Кейта Чейк уходит с поля. Айхам Усу выходит вместо него
  • 56'
    Бернье Антуан уходит с поля. Даббаг Одай выходит вместо него
  • 56'
    Баджи Юссуф уходит с поля. Юссуф Силла выходит вместо него
  • 54'
    Джереми Петрис получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Кейта Чейк получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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