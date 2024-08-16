Тур: 4. Стадион: Жозеф Марьен.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКоне Мохамед
47' Желтая карточкаКейта Чейк
49' Желтая карточкаКамара Этьен
54' Желтая карточкаПетрис Жереми
90' Желтая карточкаМорис Антони
1:0
90' ПенальтиФусейни Мохаммед
90'+9
Ход матча
34'
47'
49'
54'
90'
90'
1:0
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
48
Лейсен
Федде
30
Коне
Мохамед
95
Кейта
Чейк
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
-
48 Лейсен ФеддеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.5
|Родригес Кевин II
|2
|0.5
|Фусейни Мохаммед II
|1 (1)
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.25
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.25
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|3 (1)
|0.75
|Бернье Антуан
|1
|0.25
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.25
|Зоргане Адем
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейсен Федде
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|4
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Петрис Жереми
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
|Кейта Чейк
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3
Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2