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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Юнайтед
 
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Фулхэм
Прогнозы 40
Манчестер Юнайтед 100% (40)
X 0% (0)
Фулхэм 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Фулхэм
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Манчестер Юнайтед
Фулхэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

2.38
2.17

Среднее время на гол

37
41

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.85

Среднее время на гол

108
106

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

54
60

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 40
    Манчестер Юнайтед 100% (40)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    4.45
    4.50
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    6.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45% (18)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    25% (10)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    10% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.5% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5% (2)
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