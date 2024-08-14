Тур: 1. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 7 побед
25 матчей
76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
2.38
2.17
Среднее время на гол
37
41
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.85
Среднее время на гол
108
106
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
54
60
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
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- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (40)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45% (18)
2:0 Манчестер Юнайтед
25% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
10% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
5% (2)
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