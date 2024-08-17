Тур: 1. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Робинсон Тим
Прогноз на матч от Liveresult
10
Чаплин
Конор
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|Зиркзее Джошуа
|1
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|0 (1)
|Фулхэм
|Кэрни Том
|1
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|1
|Фулхэм
|Перейра Андреас
|1
|Манчестер Юнайтед
|Маунт Мэйсон
|1
|Фулхэм
|Угелумба Кэлвин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич - Ливерпуль
Исход игры
Ипсвич
3% (4)
Ничья
3% (4)
Ливерпуль
93.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
25.8% (34)
1:2 Ливерпуль
22.7% (30)
1:3 Ливерпуль
20.5% (27)
0:3 Ливерпуль
6.8% (9)
0:1 Ливерпуль
3.8% (5)
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