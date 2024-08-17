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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ипсвич
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 132
Ипсвич 3% (4)
X 3% (4)
Ливерпуль 93.9% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Ливерпуль
8.55
6.10
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5.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Уолтон
Кристиан
40
Туанзебе
Аксел
6
Вулфенден
Люк
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
25
Луонго
Массимо
5
Морси
Сэм
7
Бёрнс
Уэс
10
Чаплин
Конор
20
Хатчинсон
Омари
19
Делап
Лиам
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
Ипсвич
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Манчестер Юнайтед Маунт Мэйсон 1
Фулхэм Угелумба Кэлвин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

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    • Прогнозы 132
    Ипсвич 3% (4)
    X 3% (4)
    Ливерпуль 93.9% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Ливерпуль
    8.55
    6.10
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    5.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич - Ливерпуль

    Исход игры
    Ипсвич
    3% (4)
    Ничья
    3% (4)
    Ливерпуль
    93.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    55.05% (60)
    Нет
    44.95% (49)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    25.8% (34)
    1:2 Ливерпуль
    22.7% (30)
    1:3 Ливерпуль
    20.5% (27)
    0:3 Ливерпуль
    6.8% (9)
    0:1 Ливерпуль
    3.8% (5)
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