Тур: 1. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Робинсон Тим
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
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- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич - Ливерпуль
Исход игры
Ипсвич
1.8% (1)
Ничья
3.6% (2)
Ливерпуль
94.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
58% (29)
Нет
42% (21)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
28.6% (16)
1:3 Ливерпуль
28.6% (16)
1:2 Ливерпуль
19.6% (11)
0:3 Ливерпуль
5.4% (3)
0:1 Ливерпуль
3.6% (2)
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