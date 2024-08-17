Тур: 1. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
1
Са
Жозе
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ШикиньюНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.78
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.78
Среднее время на гол
135
115
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.22
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
64
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|1
|Манчестер Юнайтед
|Зиркзее Джошуа
|1
|Манчестер Юнайтед
|Гарначо Алехандро
|0 (1)
|Фулхэм
|Кэрни Том
|1
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|1
|Ипсвич
|Бёрнс Уэс
|1
|Фулхэм
|Перейра Андреас
|1
|Манчестер Юнайтед
|Маунт Мэйсон
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Вулверхэмптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
42.6% (52)
2:1 Арсенал
18.9% (23)
3:0 Арсенал
9.8% (12)
3:1 Арсенал
9% (11)
1:0 Арсенал
4.9% (6)
3:2 Арсенал
1.6% (2)
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