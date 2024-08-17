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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Арсенал
 
Позже
Вулверхэмптон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Арсенал 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Вулверхэмптон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
9.00
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9.15
21.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
17
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
1
Са
Жозе
2
Доэрти
Мэтт
14
Москера
Йерсон
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
27
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Хи-Чан
Хван
19
Гомес
Родриго
II
9
Ларсен
Йорген
Арсенал
4-3-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.78
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.78

Среднее время на гол

135
115

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.22
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
64

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Ливерпуль Жота Диогу 1
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Ипсвич Бёрнс Уэс 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Манчестер Юнайтед Маунт Мэйсон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

Исход игры
Арсенал
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Вулверхэмптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
42.6% (52)
2:1 Арсенал
18.9% (23)
3:0 Арсенал
9.8% (12)
3:1 Арсенал
9% (11)
1:0 Арсенал
4.9% (6)
3:2 Арсенал
1.6% (2)
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