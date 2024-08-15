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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Арсенал
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 48
Арсенал 97.9% (47)
X 0% (0)
Вулверхэмптон 2.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
8.15
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Арсенал
Вулверхэмптон

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.78
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.78

Среднее время на гол

135
115

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.22
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
64

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Команда И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Саутгемптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.7% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Арсенал 97.9% (47)
    X 0% (0)
    Вулверхэмптон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вулверхэмптон
    8.15
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    8.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Вулверхэмптон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    41.7% (20)
    2:1 Арсенал
    27.1% (13)
    3:0 Арсенал
    8.3% (4)
    3:1 Арсенал
    8.3% (4)
    1:0 Арсенал
    6.3% (3)
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