Тур: 1. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Джиллетт Джаред
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.78
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.78
Среднее время на гол
135
115
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.22
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
64
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
|Команда
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- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
97.9% (47)
Ничья
0% (0)
Вулверхэмптон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
41.3% (19)
Нет
58.7% (27)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
41.7% (20)
2:1 Арсенал
27.1% (13)
3:0 Арсенал
8.3% (4)
3:1 Арсенал
8.3% (4)
1:0 Арсенал
6.3% (3)
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