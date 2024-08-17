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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 28'
Борнмут
0'
1:0
23' Гол
Вуд Крис

Ход матча

15'
Йейтс Райан
Данило
 
23'
Вуд Крис
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 111
Ноттингем Форест 45.9% (51)
X 38.7% (43)
Борнмут 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Борнмут
3.50
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3.55
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3.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
30
Боли
Вийи
5
Мурильо
Джейсон
34
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
2
Хёйсен
Дин
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
11
Уттара
Данго
16
Тавернер
Маркус
17
Синистерра
Луис
24
Семеньо
Антуан
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Борнмут

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
2:0
ТМК
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
84

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1
Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1
Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Арсенал
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брайтон
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Саутгемптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вулверхэмптон
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эвертон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Арсенал
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ноттингем Форест
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Вулверхэмптон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Ливерпуль Жота Диогу 1
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Ипсвич Бёрнс Уэс 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Вулверхэмптон Гомес Жоао 1
Весь список
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    Прогнозы 111
    Ноттингем Форест 45.9% (51)
    X 38.7% (43)
    Борнмут 15.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Борнмут
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    45.9% (51)
    Ничья
    38.7% (43)
    Борнмут
    15.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (40)
    2:1 Ноттингем Форест
    31.5% (35)
    1:2 Борнмут
    12.6% (14)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.8% (12)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Борнмут
    1.8% (2)
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    Ноттингем Форест
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