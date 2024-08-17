Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Неко Уильямс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

58' Команда Ноттингем Форест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

58' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' Тавернер Маркус бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

55' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ноттингем Форест пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ноттингем Форест

53' Оооо... вот это был удар! Синистерра Луис должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Синистерра Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Хорошую попытку сделал Хадсон-Одои Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

45' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Борнмут

42' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Борнмут

42' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!

41' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

41' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эйна Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

37' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Борнмут отменен из-за положения "вне игры".

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут

32' Команда Борнмут сравняла счет! Игра продолжается!

32' Хёйсен Дин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Неко Уильямс успешно блокирует удар.

31' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хадсон-Одои Каллум пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

31' Игрок из команды [team] делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Эланга Энтони пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

30' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

27' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

27' Удар от ворот произведет Борнмут

27' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эйна Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Смит Адам плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

23' Команда Ноттингем Форест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Вуд Крис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

23' Хорошую попытку сделал Йейтс Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Боли Вийи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

16' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

15' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Данило Ларанжера получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Семеньо Антуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Данило Ларанжера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Семеньо Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Данило Ларанжера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля

1' Судья начинает матч