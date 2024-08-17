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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 29763 Главный судья: Оливер Майкл
Ноттингем Форест
1:1
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
23' Гол
Вуд Крис
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Уттара Данго
45' Желтая карточка
Кук Льюис
48' Желтая карточка
Керкез Милош
49' Желтая карточка
Уильямс Неко
1:1
86' Гол
Семеньо Антуан
89' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
90'+7

Ход матча

15'
Йейтс Райан
Данило
 
23'
Вуд Крис
1:0
32'
 
Уттара Данго
45'
 
Кук Льюис
48'
 
Керкез Милош
49'
Уильямс Неко
 
54'
Тоффоло Харри
Эйна Ола
 
54'
Домингес Николас
Эланга Энтони
 
63'
 
Араухо Хулиан
Смит Адам
63'
 
Кристи Райан
Скотт Алекс
64'
 
Клюйверт Джастин
Синистерра Луис
69'
 
Джеббисон Дэниел
Уттара Данго
72'
Авонийи Тайво
Вуд Крис
 
73'
Андерсон Эллиот
Хадсон-Одои Каллум
 
84'
 
Биллинг Филип
Кук Льюис
86'
1:1
Семеньо Антуан
89'
 
Клюйверт Джастин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 539 Количество передач 448
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Ноттингем Форест 45.9% (51)
X 38.7% (43)
Борнмут 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
30
Боли
Вийи
5
Мурильо
Джейсон
34
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
2
Хёйсен
Дин
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
11
Уттара
Данго
16
Тавернер
Маркус
17
Синистерра
Луис
24
Семеньо
Антуан
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Борнмут

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
2:0
ТМК
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 1
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 1 1

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Льюис 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1
Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1
Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Борнмут

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Отличную игру провел сегодня Нето Мурара! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ноттингем Форест: 53%, Борнмут: 47%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29763 болельщиков
  • 96'
    Эллиот Андерсон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Тавернер Маркус из команды Борнмут подал угловой справа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Ноттингем Форест 45.9% (51)
    X 38.7% (43)
    Борнмут 15.3% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:1 Борнмут

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    45.9% (51)
    Ничья
    38.7% (43)
    Борнмут
    15.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (40)
    2:1 Ноттингем Форест
    31.5% (35)
    1:2 Борнмут
    12.6% (14)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.8% (12)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Борнмут
    1.8% (2)
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