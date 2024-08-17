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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
1:1
Первый тайм: 29'
Генк
0'
1:0
7' Гол
Хендерсон Эван
1:1
15' Пенальти
Стеккерс Ярне

Ход матча

7'
Хендерсон Эван
1:0
15'
1:1
Стеккерс Ярне
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Генк
5.40
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4.20
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1.70
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Все Коэффициенты
71
Матияш
Давор
4
Плат
Брайан
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
75
Simion
Michez
28
Вейманс
Марко
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
8
Хендерсон
Эван
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
46
Куэста
Карлос
77
Эль-Уахди
Закария
10
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
18
Кайембе
Йорис
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
14
Сор
Коллинс
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1
Генк
3-4-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Генк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:2
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
64

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хендерсон Эван 1 0.25
Кейта Чарли 1 0.25
Simion Michez 1 0.25
Верлинден Тибо 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стеккерс Ярне 2 (2) 0.5
Арокодаре Толуваласе 2 0.5
Грошовски Патрик 1 0.25
Сор Коллинс 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 2 0
Шиманга Катуку 1 0
Рейнерс Том 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кейта Чарли 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1
АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Генк

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Генк
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Сент-Трейден
 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Генк
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Генк
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Генк
5.40
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4.20
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