Тур: 4. Стадион: Olympisch Stadion.
1:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
7'
1:0
15'
1:1
71
Матияш
Давор
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
27
Кейта
Чарли
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Oscar Vargas
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Генк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
64
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хендерсон Эван
|1
|0.25
|Кейта Чарли
|1
|0.25
|Simion Michez
|1
|0.25
|Верлинден Тибо
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стеккерс Ярне
|2 (2)
|0.5
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0.5
|Грошовски Патрик
|1
|0.25
|Сор Коллинс
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|2
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Рейнерс Том
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1
АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Генк
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Дендер
|Берте Мохамед
|3
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|2 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Мампасси Марк Рене
|1 1
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|2