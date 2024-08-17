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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
3:4
Конец матча
Генк
0'
1:0
7' Гол
Хендерсон Эван
1:1
15' Пенальти
Стеккерс Ярне
1:2
30' Гол
Арокодаре Толуваласе
39' Желтая карточка
Вейманс Марко
1:3
40' Гол
Куэста Карлос
45' Желтая карточка
Simion Michez
2:3
61' Гол
Simion Michez
63' Желтая карточка
Матияш Давор
2:4
64' Гол
Арокодаре Толуваласе
76' Красная карточка
Садик Муджаид
2:4
78' Не забитый пенальти
Кагро Велат
3:4
87' Гол
Шиманга Катуку
90' Желтая карточка
Эль-Уахди Закария
90'+9
71
Матияш
Давор
4
Плат
Брайан
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
75
Simion
Michez
28
Вейманс
Марко
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
8
Хендерсон
Эван
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
46
Куэста
Карлос
77
Эль-Уахди
Закария
10
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
18
Кайембе
Йорис
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
14
Сор
Коллинс
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1
Генк
3-4-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Генк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:2
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
64

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.5
Шиманга Катуку 1 0.25
Хендерсон Эван 1 0.25
Кейта Чарли 1 0.25
Верлинден Тибо 0 0
Маттис Эрве 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 4 1
Стеккерс Ярне 2 (2) 0.5
Грошовски Патрик 1 0.25
Куэста Карлос 1 0.25
Сор Коллинс 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 2 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Рейнерс Том 1 0
Вейманс Марко 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кейта Чарли 1 0
Simion Michez 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 0 1
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Бангура Ибраима II 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1
АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2
Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Генк

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Дендер
 1:2 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
6.
Антверпен
 3 2 0 1 8 - 3 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
АХ Лёвен
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гент
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Сент-Трейден
 2:1 4 1 0 3 4 - 12 3
14.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Брюгге
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дендер
 1:2 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Сент-Трейден
 2:1 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Дендер
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Брюгге
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Сент-Трейден
 2:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Дендер Берте Мохамед 3
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Хасполат Догукан 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Simion Michez получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Эль-Ханнус Билаль сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Куэста Карлос бьет в цель!
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