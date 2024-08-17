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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 24'
Саутгемптон
0'
9' Желтая карточка
Холл Льюис

Ход матча

9'
Холл Льюис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 113
Ньюкасл 92.9% (105)
X 6.2% (7)
Саутгемптон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Саутгемптон
5.70
5.80
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8.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Маккарти
Алекс
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
16
Сугавара
Юкинари
8
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
7
Арибо
Джо
2
Уокер-Питерс
Кайл
9
Армстронг
Адам
17
Бреретон
Бен
Ньюкасл
4-3-3
Саутгемптон
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Саутгемптон

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

44
76

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холл Льюис 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4
Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0
Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Брайтон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Саутгемптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брайтон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ноттингем Форест
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Ливерпуль Жота Диогу 1
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Ипсвич Бёрнс Уэс 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Вулверхэмптон Гомес Жоао 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Ньюкасл 92.9% (105)
    X 6.2% (7)
    Саутгемптон 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Саутгемптон
    5.70
    5.80
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    92.9% (105)
    Ничья
    6.2% (7)
    Саутгемптон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    38.1% (43)
    2:0 Ньюкасл
    23.9% (27)
    1:0 Ньюкасл
    16.8% (19)
    3:1 Ньюкасл
    7.1% (8)
    3:0 Ньюкасл
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
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    Ньюкасл
    Саутгемптон
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