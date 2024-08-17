Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Уильям Смоллбоун пробил со штрафного прямо в стенку

Камерон Арчер не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Алькарас Карлос нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.

86' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Ньюкасл

85' Матч возобновлен

84' Поуп Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

81' Удар от ворот произведет Ньюкасл

80' Жоэлинтон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Уильям Смоллбоун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Уильям Смоллбоун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Уокер-Питерс Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

74' Глупую желтую получил Бёрн Дэн за то, что отбил ногой мяч после свистка

73' Харвуд-Беллис Тэйлор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Удар от ворот произведет Ньюкасл

71' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тактическая замена. Бреретон Бен уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер

69' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.

69' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

68' Удар от ворот произведет Саутгемптон

67' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

65' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Жоэлинтон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Уильям Смоллбоун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Уильям Смоллбоун нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Игра в одни ворота сейчас. Саутгемптон доминирует и владеет мячом

56' Удар от ворот произведет Ньюкасл

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Ньюкасл

53' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон подал угловой слева.

53' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

52' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.

52' Хорошую попытку сделал Армстронг Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

51' Уильям Смоллбоун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Уильям Смоллбоун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Армстронг Адам завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

49' Удар от ворот произведет Саутгемптон

49' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон заходит слишком далеко, он валит Жоэлинтон

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Жоэлинтон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Уильям Смоллбоун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.