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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 52196 Главный судья: Поусон Крейг
Ньюкасл
1:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
9' Желтая карточка
Холл Льюис
28' Красная карточка
Шёр Фабиан
28' Желтая карточка
Бреретон Бен
1:0
45' Гол
Жоэлинтон
45' Желтая карточка
Стивенс Джек
73' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
74' Желтая карточка
Бёрн Дэн
90' Желтая карточка
Эдози Самуэль
90'+7

Ход матча

9'
Холл Льюис
 
28'
Шёр Фабиан
 
28'
 
Бреретон Бен
30'
Крафт Эмиль
Мёрфи Джейкоб
 
45'
Жоэлинтон
(Исак Александр)
1:0
45'
 
Стивенс Джек
46'
 
Эдози Самуэль
Сугавара Юкинари
70'
Барнс Харви
Гордон Энтони
 
70'
Келли Ллойд
Холл Льюис
 
70'
 
Диблинг Тайлер
Арибо Джо
71'
 
Арчер Камерон
Бреретон Бен
73'
 
Харвуд-Беллис Тэйлор
74'
Бёрн Дэн
 
81'
 
Алькарас Карлос
Уокер-Питерс Кайл
81'
 
Амо-Амеяу Самуэль
Беднарек Ян
90'
 
Эдози Самуэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 179 Количество передач 638
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Ньюкасл 92.9% (105)
X 6.2% (7)
Саутгемптон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Маккарти
Алекс
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
16
Сугавара
Юкинари
8
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
7
Арибо
Джо
2
Уокер-Питерс
Кайл
9
Армстронг
Адам
17
Бреретон
Бен
Ньюкасл
4-3-3
Саутгемптон
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Саутгемптон

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

44
76

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоэлинтон 1 1
Исак Александр 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 0 1
Бёрн Дэн 1 0
Холл Льюис 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 0
Бреретон Бен 1 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4
Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0
Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Саутгемптон

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лестер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ипсвич
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брайтон Уэлбек Данни 1 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Арсенал Хаверц Кай 1 (1)
Арсенал Сака Букайо 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Кэрни Том 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 52196 болельщиков
  • 97'
    Саутгемптон владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 22%, Саутгемптон: 78%.
  • 97'
    Камерон Арчер нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.
  • 97'
    Эдози Самуэль из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Диблинг Тайлер
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ньюкасл 92.9% (105)
    X 6.2% (7)
    Саутгемптон 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    92.9% (105)
    Ничья
    6.2% (7)
    Саутгемптон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    38.1% (43)
    2:0 Ньюкасл
    23.9% (27)
    1:0 Ньюкасл
    16.8% (19)
    3:1 Ньюкасл
    7.1% (8)
    3:0 Ньюкасл
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
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