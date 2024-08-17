  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Эвертон
0:0
Первый тайм: 25'
Брайтон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 110
Эвертон 50% (55)
X 38.2% (42)
Брайтон 11.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брайтон
3.20
Реклама, betcity.ru
3.45
Реклама, ligastavok.ru
3.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
42
Ироэгбунам
Тим
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
41
Хиншелвуд
Джек
6
Милнер
Джеймс
27
Виффер
Матс
17
Минте
Янкуба
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Эвертон
4-4-1-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
57

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Брайтон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ноттингем Форест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ньюкасл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Саутгемптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ипсвич
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брайтон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саутгемптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ноттингем Форест
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лестер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ипсвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Фулхэм
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 1 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 1
Ливерпуль Жота Диогу 1
Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа 1
Манчестер Юнайтед Гарначо Алехандро 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 1
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 1
Ипсвич Бёрнс Уэс 1
Фулхэм Перейра Андреас 1
Вулверхэмптон Гомес Жоао 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Ироэгбунам Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ван Хекке Ян-Поль ошибается в защите.
    • 19'
      Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Брайтон
    • 19'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брайтон
    • 18'
      Ван Хекке Ян-Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.2% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 110
    Эвертон 50% (55)
    X 38.2% (42)
    Брайтон 11.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    3.20
    Реклама, betcity.ru
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 0:0 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    49.5% (55)
    Ничья
    37.8% (42)
    Брайтон
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.37% (86)
    Нет
    19.63% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (38)
    2:1 Эвертон
    32.4% (36)
    1:2 Брайтон
    8.1% (9)
    1:0 Эвертон
    8.1% (9)
    2:0 Эвертон
    5.4% (6)
    0:1 Брайтон
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эвертон
    Брайтон
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный